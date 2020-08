Aar Li Nu Bokk/Tivaouane a sorti un communiqué, vendredi dernier, pour dénoncer la torture subie par un de ses membres, Ardo Gningue. C'était, dit-on, après son arrestation lors des évènements de Tobène. La gendarmerie nationale a démenti toutes les allégations.

Selon un communiqué de la division de la communication de la gendarmerie, un individu interpellé par la brigade de Tivaouane pour incitation et participation à un rassemblement interdit, troubles à l’ordre public et tentative de destruction de biens appartenant à l’Etat, est en train de distiller dans les réseaux sociaux des allégations sur des comportements contraires à l’éthique et à la déontologie du service de la gendarmerie, dont il serait victime.

"La gendarmerie nationale tient à préciser que l’action de son personnel s’inscrit dans le cadre du concours aux administrations et de l’exécution des réquisitions délivrées par les autorités administratives compétentes pour le maintien de l’ordre. Au cours de ces opérations, aucun fait anormal n’a été rapporté. Une enquête administrative a néanmoins été ordonnée par le haut-commandement pour faire la lumière sur cette affaire et prendre les mesures appropriées le cas échéant", lit-on dans le document.