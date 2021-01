Denonciation

La section Frapp du département de Guédiawaye a adressé une lettre au directeur général de l'hôpital Dalal Jamm pour dénoncer la situation de 31 hygiénistes de cette structure sanitaire. Ces derniers, dit-on, sont restés 4 mois sans salaire, depuis septembre. ‘’Vous savez comme nous que le ministre de la Santé leur avait promis un salaire mensuel de 350 000 F CFA, chose qui n'a jamais été honorée.

C'est seulement à partir du mois de juin qu'ils ont perçu successivement 150 000 F pour le compte des mois de juin, juillet et août. Depuis le mois de septembre, ils courent inlassablement derrière leur dû’’, relate-t-on dans la lettre de la section du mouvement Frapp de Guédiawaye. Les signataires de la note n’ont pas manqué de rappeler au directeur général de l’hôpital que ‘’ces vaillants soldats’’ de l'hygiène et de la santé ont travaillé des mois, jour et nuit, sans compter les heures, pour contribuer à stopper l'avancée de la pandémie.

‘’Au lieu d'être protégés, motivés, ils sont oubliés et méprisés depuis 4 mois. C'est tout simplement scandaleux. Leur appartenance à la Croix-Rouge ne leur permet pas de manifester’’. Les membres du mouvement Frapp dénoncent ainsi ‘’énergiquement’’ cette violation des droits de ces 31 hygiénistes et n'excluent pas d’organiser une manifestation devant l'hôpital dans les jours à venir.