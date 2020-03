Le ministre du Commerce et des PME nie toute pénurie de denrées alimentaires dans le nord du pays liée à l’expansion de la Covid-19. ‘’À la suite de l’alerte reçue sur une éventuelle pénurie de denrées alimentaires (huile et sucre) dans la commune de Nguidjilone (Matam), le ministère du Commerce et des PME tient à préciser que tel n’est pas le cas’’, indique la tutelle dans une note transmise hier à ‘’EnQuête’’. D’après la même source, il s’agit plutôt ‘’d’un changement du circuit de distribution’’ pour les commerçants de cette zone frontalière à la Mauritanie, habitués à s’approvisionner à partir de cette République sœur.

...Selon le ministère du Commerce, depuis la fermeture de la frontière, à cause de la propagation de la Covid-19, ces derniers sont obligés de se rabattre sur les produits locaux. ‘’Forcément, il fallait s’attendre à des conséquences sur les prix aux consommateurs, d’autant plus que le sucre de la CSS ne trouvait jamais preneur dans cette commune, en raison de son coût, 27 000 F CFA le sac, contrairement à celui qui provient de la Mauritanie, estimé entre 18 500 et 19 000 F CFA.

Idem pour l’huile dont le bidon de 20 litres coûtait entre 13 000 et 14 000 F CFA, alors que le prix actuel est de 19 500 F CFA’’, rajoute-t-on dans la note. Toutefois, la tutelle soutient que l’huile et le sucre ‘’sont bel et bien présents chez tous les détaillants’’. ‘’Autrement dit, il n’y a pas de rupture de stock. En somme, les services du ministère du Commerce se rendront dans cette localité, dans les plus brefs délais, pour mieux rassurer les populations sur un approvisionnement correct à partir d’Ourossogui. Une mise en relation sera assurée entre les commerçants de ces deux localités’’, conclut le document.