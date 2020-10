Depistage  

La gendarmerie nationale se met en rose. Dans le cadre de la lutte contre le cancer, la maréchaussée compte, à travers sa division genre et son service de santé, organiser sa première édition des ‘’10 jours roses de la gendarmerie’’ du mercredi 14 au vendredi 23 octobre 2020 à l’infirmerie de la caserne Samba Diéry Diallo.

A ce titre, informe un communiqué, le général de division Jean-Baptiste Tine, Haut-Commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, a effectué une visite des opérations de dépistage du cancer du col de l’utérus et du sein avant-hier. ‘’Les journées de dépistage gratuit sont organisées au profit du personnel de la gendarmerie, des familles du personnel, des membres des autres corps, notamment la douane et des civils.

A ce jour, 502 femmes ont été dépistées. Le cancer du col de l’utérus compte parmi les cancers les plus fréquents et ses dépistages effectués peuvent permettre de sauver de nombreuses femmes face à cette situation’’, souligne le document.