L’Unité de gestion du transport routier international, Afrique Dem Dikk, a lancé, hier, au terminus des Parcelles-Assainies, sa première ligne dénommée ‘’Dakar-Banjul’’. Cette initiative entre dans la volonté de Dakar Dem Dikk de s’ouvrir à la sous-région.

Des ouvriers qui s’attèlent à des travaux de finition de nouveaux bureaux, des bus de couleurs vert-marron-beige où l’on a mentionné ‘’Afrique Dem Dikk’’, une ambiance de fête. Tel est le décor inhabituel qui régnait hier au terminus des Parcelles-Assainies. Assurant le transport urbain (Dakar et sa grande banlieue) et interurbain (Sénégal Dem Dikk), la société Dakar Dem Dikk a décidé de s’ouvrir à la sous-région, avec la création de la filiale Afrique Dem Dikk.

Cette unité de gestion du transport routier international a procédé, hier, au lancement de sa première ligne internationale dénommée ‘’Dakar–Banjul’’. Venus très tôt, à 8 h, les clients ont quasiment rempli le premier bus lancé vers la Gambie, témoignant ainsi que cette ligne de transport vient répondre à une forte demande.

‘’Il s’agit d’une belle ouverture et cela montre l’intelligence des Sénégalais, mais aussi la volonté du Sénégal d’être significativement dans l’intégration de la sous-région. Parce qu’il faut intégrer les économies et les populations. Et le transport est le moyen le plus efficace pour arriver à cette intégration’’, a déclaré le secrétaire général du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Aubain Sagna, hier, lors de la cérémonie de lancement. Dakar-Banjul n’est, en effet, que le début d’un processus. Afrique Dem Dikk est créée pour s’ouvrir à la sous-région, avec quatre destinations pour sa phase pilote : Dakar-Banjul (Gambie), Dakar-Bissau (Guinée-Bissau), Dakar-Conakry (Guinée) et Dakar-Nouakchott (Mauritanie).

Interpellé sur la question des tracasseries routières, Aubain Sagna a soutenu que le Sénégal est en train de travailler, avec les pays membres de l’UEMOA, pour qu’on ‘’réduise le maximum possible les routes impraticables’’. Il a rappelé les initiatives prises dans ce sens par l’Etat et a donné l’exemple de la mise en service du pont de Farafégné. Monsieur Sagna a aussi annoncé que ‘’les travaux du pont de Rosso vont bientôt être lancés’’, pour permettre une continuité du trafic entre le Sénégal et la Mauritanie, et le reste du Maghreb.

Par ailleurs, avec la situation globale qui prévaut dans la sous-région, tous les aspects sécuritaires seront pris en charge, indique M. Aubain Sagna. ‘’Nous mettons un service qui garantit la sécurité dans le transport, en termes de traçabilité des transactions. Des contrôles seront effectués par les forces de l’ordre’’, rassure-t-il.

En répondant aux transporteurs qui soutiennent souvent que DDD est ‘’privilégiée par l’Etat’’, le secrétaire général du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement répond : ‘’Le monde est, par essence, fait de concurrence. Mais ça doit être une concurrence saine qui, en ultime ressort, profite aux clients. Et c’est cela qui est important. Il n’y a pas que Dakar Dem Dikk qui soit autorisée à faire ce transport vers l’international. Nous invitons les autres transporteurs à entrer dans le sillage tracé par Dakar Dem Dikk.’’ Et de préciser : ‘’Mais en relevant le niveau de sécurité et de qualité d’offre en termes de ponctualité et de confort. Pour nous, Dakar Dem Dikk est un outil mis en avant pour tirer l’ensemble des sociétés de transport à l’intérieur comme à l’extérieur du Sénégal.’’

