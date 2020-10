A 48 heures du scrutin (jeudi dernier), les deux candidats en course, Ouattara et KKB, ont joué leurs dernières cartes. Les populations d’Abobo et de Koumassi ont témoigné d’une grande mobilisation pour soutenir leur candidat.

C’est dans la commune d’Abobo (Abidjan-Nord) son fief, que le président Alassane Ouattara a choisi pour clôturer sa campagne électorale. Le célèbre carrefour de la mairie a refusé du monde. Si les militants et sympathisants du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) ont pris d’assaut les lieux dès 10 h, l’arrivée de l’hélicoptère présidentiel, six heures plus tard, a ravivé l’énergie d’une foule majoritairement constituée de jeunes.

Dans un décor versicolore, ce sont des militants surexcités qui ont brandi banderoles, tee-shirts et ballons à l’effigie d’Alassane Ouattara. Le parti n’a pas lésiné sur les moyens.

Une fois sur le podium, le candidat du RHDP, dès l’entame de son propos, a invité ses militants à aller voter dans le calme et la paix. Mobilisant ses troupes d’une voix forte, il déclare : ‘’Chers jeunes, je vous demande d’aller voter samedi ! Personne ne doit rester à la maison. Vous devez aller voter dans l’ordre. Vous allez voter et protéger les bureaux de vote. Vous irez tous voter, n’est-ce pas ? Comme un seul homme, pour que se réalise le coup KO. Que ceux qui veulent foutre le désordre cessent leurs manigances. La Côte d’Ivoire veut la paix. Nous n’accepterons pas le désordre. Que ceux qui veulent voter aillent voter.’’

Le RHDP a opté, durant ces 15 jours de campagne, pour la mise en valeur de ses réalisations. Jeudi dernier, son candidat n’a pas dérobé à la règle. ‘’Grâce à Ado, il y a de l’électricité. Grâce à Ado, il y a de l’eau. Grâce à Ado, il y a des écoles. Grâce à Ado, il y a des hôpitaux. Grâce à Ado, il y a des universités. Grâce à Ado, il y a la nourriture. Grâce à Ado, il y a la sécurité. La Côte d’Ivoire est un paradis (il se répète) qu’on doit garder et préserver. Allez voter massivement pour qu’ils voient tous que c’est vous qui avez demandé à Ado d’être candidat. Ado est votre candidat ! Vous allez voter pour vous, n’est-ce pas ?’’

Par des cris et acclamations, la population d’Abobo a assuré au président sortant tout son soutien. La journée s’est achevée par un concert, une sorte de festivités, avant l’heure, de la victoire, selon les militants.

KKB clôt sa campagne à Koumassi

Deux heures plus tard, du côté de la commune cosmopolite de Koumassi (Abidjan-Sud), précisément à la place InchAllah, le candidat indépendant Kouadio Konan Bertin (KKB), surnommé ‘’Le candidat des jeunes’’ a également mis un point final à sa campagne. Sous plusieurs bâches de couleur violet (identité de campagne), des centaines de jeunes ont chanté et dansé pour celui qu’il qualifie d’espoir.

‘’KKB représente la Côte d’Ivoire prospère. Nous disons qu’au lieu d’aller brûler des pneus et des bus, il est bon d’aller aux urnes pour exprimer sa voix. C’est cela la démocratie’’, a soutenu son directeur national de campagne Venance Djédjé.

L’homme politique a axé son discours de campagne sur un renouveau générationnel à la tête de l’Etat, ainsi qu’un soutien financier aux élèves, aux étudiants et aux jeunes entrepreneurs. Il a exhorté ses partisans à voter ‘’pour dire au revoir à Alassane Ouattara’’.

Invitant ses partisans à la paix, il a fait le bilan de sa campagne électorale. ‘’Deux semaines de parcours d’Est en Ouest, du Nord au Sud, en passant par le Centre, nous ont permis de faire passer des messages de paix et de réconciliation. Ce fut une campagne sans bruit. La violence ne résout jamais rien. Nous estimons qu’il faut une alternance politique en Côte d’Ivoire. Ceux qui veulent voter Alassane Ouattara, c’est leur droit’’.

Sur les banderoles et pancartes brandies par les militants, on pouvait lire ‘’Je valide KKB’’, ‘’Je suis jeune, je vote KKB’’ ou encore ‘’Je m’engage à assurer un emploi décent aux jeunes’’.

Dans la ferveur des grands rassemblements, l’ancien militant du Parti pour la démocratie en Côte d’Ivoire ajoute : ‘’C’est pour vous que je suis candidat, jeunes de Côte d’Ivoire. Nous n’avons qu’un seul pays. Le message, c’est d’aller voter pour le candidat KKB.’’

EMMANUELLA MARAME FAYE (ENVOYEE SPECIALE A ABIDJAN)