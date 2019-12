La Commission nationale du dialogue des territoires (Cndt) a tenu, hier, sa dernière session, au titre de l’année 2019. Au menu des discussions, il y avait l’examen et l’adoption du procès- verbal de la dernière session 2018, ainsi que le compte rendu des activités de 2019 et des perspectives pour 2020. Le président de la Cndt, Benoit Sambou, a, face à ses commissaires, fait un compte rendu sur la participation de sa structure à l’évaluation de la première phase de l’Acte III de la décentralisation dans le domaine de l’intercommunalité et de la coopération territoriale, de la contribution aux travaux portant réforme du système national de planification du Sénégal.

M. Sambou s’est ainsi réjoui des résultats encourageants qui ont été obtenus sur les deux axes stratégiques du plan d’action de la Cndt, à savoir : la promotion d’un modèle de territorialisation du Pse et la maîtrise de l’information territoriale.

Le président de la Cndt en a également profité pour annoncer aux commissaires la formulation et la finalisation de trois projets qui, d’après lui, donnent un contenu à l’axe stratégique dédié à la promotion d’un modèle de territorialisation du Pse, appelé ‘’le Pse des territoires’’. Il s’agit, entre autres, du Programme de valorisation des ressources des terroirs (Provart). Celui-ci est un programme de développement national, avec une échelle d’intervention territoriale axée sur les chaines de valeur des filières porteuses, l’intégration des systèmes agricoles, artisanaux, semi-industriels et industriels, et la valorisation des produits et services de territoires.

Il y a également le projet de Cluster économique et agro-industriel de la Casamance, qui vise à promouvoir le développement économique local (Del) à travers la valorisation des filières porteuses (agricoles, agro-alimentaires et non agricoles) dans les trois régions administratives de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Et, enfin, il y a le projet portant Plateforme de développement numérique pour l’emploi et l’entreprenariat économique des jeunes au Sénégal. Lequel vise l’accélération du développement des filières numériques et de l’innovation, en vue de créer des emplois pour les jeunes.

Pour 2020, la Commission nationale du dialogue prévoit, dans ses activités, un programme sur le terrain, structuré autour de l’organisation de 56 forums, en raison d’un forum par thématique pour chacune des quatorze régions du Sénégal. Ces forums seront tenus à la base avec l’ensemble des catégories d’acteurs territoriaux, autour des quatre thématiques suivantes : Equité territoriale ; Intercommunalité et coopération territoriale ; Attractivité et compétitivité des territoires, et Déclinaison du Pse dans les politiques publiques locales à travers des outils de diagnostic territorial.