Nonobstant le retard noté dans la distribution de l’aide alimentaire d’urgence, la région de Thiès risque aussi de se retrouver avec des kits incomplets, au grand malheur des bénéficiaires. Des pertes ont déjà été notées dans les stocks de sucre, d’huile et même de la pâte alimentaire.

Depuis le 16 avril dernier, la région de Thiès a reçu les premières tonnes de riz destinées à l’aide alimentaire aux ménages vulnérables. Mais, jusque-là, les kits ne sont pas au complet. Pire, si le comité de distribution n’y prend pas garde, les bénéficiaires vont recevoir la moitié du lot promis, parce que certaines denrées commencent à se gâter. D’ailleurs, le vice-président de la Commission résilience et sociale au sein du Comité de suivi de la mise œuvre des opérations du fonds Force-Covid-19 précise que le sucre ‘’n’a pas tenu’’ à cause de son conditionnement et que des pertes ont été notées et des bidons d’huile sont troués. Pour ce qui concerne la pâte et le savon, il ajoute que ces kits n’ont pas été épargnés. ‘’Du fait de la distance et de la manutention, il y a eu des pertes. Toute la quantité n’est pas encore disponible dans certaines zones. Ça aussi, c’est un constat’’, indique Pape Diop.

Il a été, hier, le porte-parole de la délégation du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du fonds Force-Covid-19 qui a séjourné dans la région de Thiès depuis le 16 juin. Une délégation qui a livré devant le gouverneur de région, Président du comité régional de gestion des épidémies, les conclusions de son séjour. Dans la foulée, le représentant du pôle des non-alignés affirme qu’ils ont pu constater, dans la région de Thiès, ‘’beaucoup de problèmes’’. Dont le plus grand, selon lui, reste les ‘’erreurs’’ qu’il y a sur le Registre national unique (RNU). ‘’Nous avons reçu des réclamations venant d’une certaine catégorie, notamment les personnes vivant avec un handicap qui ne sont pas dans le RNU. Certaines personnes titulaires de bourses familiales, qui ont perçu leurs allocations jusqu’au mois d’avril, ne sont pas dans le RNU. Les personnes résidents dans les villages de reclassement n’y sont pas également. Et ces gens étaient laissés en rade (…). Donc, par rapport à la distribution, on ne peut pas donner une bonne note à la région de Thiès, parce que les communes qui ont reçu leurs allocations sont trop faibles’’, confie M. Diop.

Cependant, il souligne que sur le terrain, à Thiès, ses camarades et lui ont pu constater, du point de vue de la santé, l’appui de l’État, des collectivités territoriales, mais aussi des autres partenaires. Par contre, pour ce qui est de la résilience sociale des populations, il y a un retard et une distribution ‘’très timide’’.

Le contre-pied tempéré du gouverneur

Stockés dans les hangars du Service régional de la sécurité alimentaire, les vivres disponibles sont sous la menace de la pluie. Pour éviter que cela n’arrive, le vice-président de la commission résilience et sociale dudit comité estime qu’il faut vite passer à l’étape de la distribution. ‘’Nous avons visité les magasins de stockage et avons vu qu’ils n’étaient pas de très bonne qualité.

Et on est en période d’hivernage. Si, par extraordinaire, il y avait une pluie aujourd’hui ou demain, je crois qu’une bonne partie des denrées se gâterait. C’est pourquoi nous avons discuté au niveau du comité pour demander que les vivres disponibles puissent être distribués aux populations, en attendant que la quantité nécessaire de pâte puisse arriver au niveau des préfectures ou choisir une autre forme pour compenser l’absence de pâte. Ça serait mieux que de laisser les denrées pourrir dans les magasins à cause de la pluie’’, propose-t-il.

Evoquant l’épineuse question du ciblage, Pape Diop laisse entendre que des écarts ont également été constatés sur le terrain. Prenant la parole à la suite du vice-président de la commission résilience sociale, le gouverneur de la région, par ailleurs, Président du Comité régional de gestion des épidémies, a tenu à recadrer le patron des non-alignés dans le comité fonds Force-Covid-19. Mais avec toute la diplomatie qui sied. ‘’Je puis vous assurer que les opérations de distribution de l’aide alimentaire d’urgence ont bel et bien démarré dans la région. Dans la commune de Pout, c’est déjà fait. A Joal, Khombole, Tivaouane, Touba Toul et même dans la commune de Thiès-Nord, les opérations ont démarré. Nous sommes très engagés à terminer, à temps, cette distribution’’, assure Mamadou Moustapha Ndao. Pour ce qui est du RNU, le chef de l’Exécutif régional rappelle qu’il y a toujours une ‘’marge d’erreurs quand on fait un registre’’.

GAUSTIN DIATTA (THIES)