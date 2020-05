Un départ de Mbaye Niang de la Bretagne se précise de plus en plus. L’international sénégalais a réaffirmé son envie de quitter le Stade Rennais, lors du mercato estival prochain. Il serait même prêt à revoir son salaire à la baisse, si l’Olympique de Marseille, qui en fait sa cible principale, lui propose un projet sportif intéressant.

Mbaye Niang n’a plus envie de rester en Bretagne. C’est le moins qu’on puisse dire, à la suite de son entretien dans l’émission ‘’Canal football club’’, ce dimanche. L’international sénégalais est plus que déterminé à aller voir ailleurs, surtout avec le départ d’Olivier Létang de la présidence du Stade Rennais. L’ancien joueur du Milan AC semble avoir perdu la motivation de porter le maillot rouge et noir, depuis que Létang a quitté la tête du club breton, en début février. Car ce dernier, dit-il, lui a donné ‘’l’envie de donner le maximum’’ de lui-même pour le contenter.

‘’Dans ma réflexion, ça (le départ de Létang) y joue beaucoup. C'est clair que dans ma tête, j’ai mes envies ; il faudra que je les assume. Mais si, demain, je ne suis pas amené à partir, j'aurais plaisir à continuer au Stade Rennais’’, a-t-il déclaré. Selon lui, les dirigeants de Rennes sont bien au courant de ses envies de partir. ‘’Les dirigeants savent mes intentions de retrouver un grand club, sans dénigrer le Stade Rennais qui est un bon club, un très bon club, car c’est le club qui m’a permis, aujourd’hui, d’être heureux et de retrouver cette joie de jouer au football’’.

On est donc très loin du discours laudatif de l’ancien Caennais qui se disait ‘’heureux’’ avec les Rouges et Noirs, en fin de saison de l’année dernière.

Mbaye Niang (25 ans) aurait d’ores et déjà choisi sa prochaine destination. Le Sénégalais est la cible principale de l’Olympique de Marseille pour le prochain mercato. L’intérêt du club phocéen, déclaré il y a quelques mois, ne le laisse pas indifférent. ‘’Oui, c’est un club qui m’intéresse. C’est un club qui a une belle histoire, des supporters chauds comme j'aime bien. Si ça doit se faire, ça sera avec grand plaisir et quoi qu’il arrive, le Stade Rennais restera dans mon cœur, car c’est un club qui m’a relancé’’, a-t-il reconnu ce dimanche.

L’ex-attaquant de Torino est même prêt à faire des sacrifices pour rejoindre la Canebière l’été prochain. ‘’Si j'ai le projet sportif comme je l’ai eu à Rennes, pour moi, baisser un peu mon salaire ne me dérange pas, parce que je vais prendre du plaisir’’. Toutefois, Niang précise que le dossier n’en est qu’à l’étape des prises de contact. ‘’C’est vrai que c’est flatteur, il n’y a pas de fumée sans feu. Donc, il y a eu des discussions, mais aujourd’hui, il n’y a rien de concret, je ne vais pas mentir, je n’ai pas signé et Marseille a aussi des problèmes à régler’’.

Julien Stephan : ‘’C’est un élément important de notre groupe’’

L’OM n’est pas le seul club sur ce dossier. Même en France, certains clubs s’intéressent à la situation de l’attaquant des Lions. A l’étranger, informe le joueur, ‘’tous les clubs cherchent des attaquants. Je trie, à la fin, il n’en restera qu'un’’.

Pour leur part, les dirigeants du Stade Rennais ne se sont pas encore prononcés de manière tranchée sur le sujet. Mais, du côté du staff technique, notamment du coach Julien Stephan, l’idéal serait de garder Niang dans son effectif. ‘’C’est un élément important de notre groupe, de notre effectif. Donc, je n’ai pas envie d’imaginer pour l’instant le départ de ce genre de joueurs’’.

Mbaye Niang (29 buts, toutes compétitions confondues en deux saisons) avait rejoint Rennes sous la forme d’un prêt par le Torino, lors de la saison 2018-2019, avec une option d’achat de 15 millions d’euros levée l'an passé. Avant l'arrêt de la Ligue 1, sa valeur était de l’ordre de 30 millions d’euros et son contrat court jusqu’en 2023.