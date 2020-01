Dans un communiqué, le ministère du Tourisme et des Transports aériens annonce sa participation à la Foire internationale du tourisme (Fitur) de Madrid. Lancé, le mercredi 22 janvier dernier, la Fitur, qui en est à sa 40e édition, est devenue un des plus grands rendez-vous du tourisme dans le monde, le premier dans la péninsule arabique. La délégation sénégalaise, conduite par le ministre Aliou Sarr, tentera d’y exposer les mérites de la destination Sénégal.

‘’Ce premier jour est l’occasion de mettre en avant les atouts de la destination Sénégal, dans la perspective d’affirmer l’ambition de faire de notre pays une destination touristique de premier rang et un hub multiservices’’. Selon le communiqué, la participation du Sénégal au Fitur 2020 a permis de mettre en exergue les particularités des 6 pôles touristiques et tous les acteurs de la chaine de valeur touristique, dans un stand aménagé sur une superficie de 300 m2.

...Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les autorités sénégalaises semblent se satisfaire des résultats jusque-là obtenus depuis l’ouverture de la foire. Selon leurs dires, le stand du Sénégal a été ‘’l’attraction du pavillon Afrique du salon’’. Ils en veulent pour illustration le passage de la reine Letizia d’Espagne qui y aurait fait un tour. La reine, d’après le document, a été accueillie par le ministre Alioune Sarr et l’ambassadeur du Sénégal en Espagne.

Aussi, la délégation annonce que cette grande foire a été mise à profit pour rencontrer, durant le premier jour, de grands groupes hôteliers et des prescripteurs de voyages qui s’intéressent à la destination Sénégal. ‘’Il s’agit, d’une part, du groupe Riu qui a un grand projet d’investissement touristique sur la station de pointe Sarène et, d’autre part, de To Corte Ingles, qui est la première agence de voyages en Espagne. Le Fitur de Madrid est une grande occasion de visibilité, avec environ 10 000 exposants de plus 165 pays’’, lit-on dans le communiqué du MTTA.