Hier vendredi, en Espagne, 25 cas de coronavirus dont un grave, ont été détectés. Selon une note du consulat général du Sénégal en Espagne parvenu à notre rédaction, la Direction générale de la santé publique espagnole n’exclut pas qu’il s’agisse d’une contagion locale, vu que la plupart d’entre eux n’ont pas voyagé dans une zone à risques.

A cet effet, compte tenu du caractère très évolutif de l’épidémie de Covid-19, poursuit la note, le consul a recommandé certaines mesures. Il s’agit de la surveillance de l’apparition de symptômes d'infection (toux, difficultés à respirer), du lavage régulier des mains, de l’utilisation d’une solution hydraulique et, enfin, d’éviter toute sortie non indispensable (grands rassemblements, restaurants, cinéma…).

Enfin, le consulat général demande à tous les Sénégalais vivant en Espagne d’être plus prudents et d’informer les autorités sanitaires espagnoles et consulaires du Sénégal de tout cas suspect.

Avec 83 707 personnes contaminées et 2 858 morts dans le monde, le nouveau coronavirus frappe désormais plus de cinquante pays sur les cinq continents. L’épidémie prend de plus grandes proportions. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a rappelé qu’il avait, à de multiples reprises, prévenu que le Covid-19 pourrait se répandre à de nombreux pays, voire à tous les pays.

Pour rappel, en dehors de la Chine continentale, où l’épidémie a commencé en décembre dans la province du Hubei, c’est surtout dans trois pays (Corée du Sud, Italie et Iran) que l’inquiétude est la plus forte.

CHEIKH THIAM