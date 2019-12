Chef de résidence à l’Ucad, Ibrahima Guèye a été attrait, hier, à la barre ainsi que son acolyte Ablaye Camara. Ils sont poursuivis pour détention et usage, offre et cession de chanvre indien.

L’usage de la drogue gagne des proportions inquiétantes. Même le milieu scolaire n’est pas, aujourd’hui, épargné. Hier, le chef de résidence de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar ainsi que l’élève Ablaye Camara ont comparu à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour détention et usage, offre et cession de chanvre indien. Devant le juge, ils ont nié les faits pour lesquels ils ont été poursuivis.

Elève en classe de terminale au lycée de la Patte d’Oie, Ablaye Camara soutient avoir été injustement arrêté par les limiers de la contrée qui ont fait irruption au sein de l’établissement scolaire. Il dit avoir pris la poudre d’escampette lorsqu’il a vu les policiers, parce qu’il a eu peur. Mais qu’en aucun moment, il n’a été découvert par-devers lui un seul joint de chanvre indien. Finalement, il a été relaxé au bénéfice du doute.

Son acolyte, Ibrahima Guèye, lui, n’a pas eu la même chance. Il est considéré, en effet, comme le principal fournisseur des élèves. Chef de résidence à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, Ibrahima a été appréhendé par les forces de police qui ont fait une descente dans sa chambre universitaire, après une dénonciation anonyme.

Ils ont découvert par-devers lui, 250 grammes de chanvre indien dissimulés dans son placard. Cuisiné, il a soutenu que la drogue n’était pas destinée à la vente, mais plutôt pour sa consommation personnelle. Il a expliqué qu’il voulait se procurer une grande quantité pour ne pas avoir à faire des allers et retours chez son fournisseur. Le tribunal a fini par le déclarer coupable et a disqualifié le chef d’offre et de cession en détention et usage de chanvre indien. Il a suivi la réquisition du parquet qui a demandé de le condamner à 1 mois ferme.

FAMA TALL