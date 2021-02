Dethie Faye

La justice sénégalaise se doit de dire le droit, rien que le droit dans l’affaire opposant le député Ousmane Sonko à Adji Sarr. Tel est l’avis du président de la Convergence pour la démocratie et la République (CDR).

‘’Il faut constater, pour le condamner, que le combat politique au Sénégal est marqué par l’usage d’armes non-conventionnelles et la stigmatisation systématique de l’autre.

Pour être à l’abri de surprises dues à la non-vigilance, à la trahison d’un compagnon ou au complot d’un adversaire, il y a une posture qui s’impose à chaque acteur politique. Le respect et la préservation des valeurs morales et éthiques qui fondent la société sénégalaise et la décrispation de l’espace politique commandent que la justice édifie l’opinion en disant le droit et rien que le droit’’, analyse Déthié Faye qui soutient que seuls les deux protagonistes savent ce qui s’est réellement passé.

L’espace politique sénégalais est agité par cette regrettable affaire d’accusation de "viols répétés" contre un acteur politique et pas des moindres. Exprimant sa compassion au leader de Pastef, il garde espoir que la vérité éclatera au grand jour.