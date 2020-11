Detournement 

Trois ans de prison ferme ! C’est la peine infligée à Yaguemar Guèye. La chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar l’a reconnu coupable des chefs d’introduction et maintien frauduleux dans un système informatique et modification de données, escroquerie et blanchiment de capitaux.

En sus de sa peine, il est contraint de payer une amende de 93 mille francs CFA et 35 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Le jeune homme, agent des opérations à la Banque régionale des marchés (BRM) a été jugé le 15 novembre dernier. La banque lui reprochait d’avoir soustrait plus de 33 millions de francs CFA dans le compte de l’entreprise Chocosen.