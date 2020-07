Inculpé pour avoir détourné plus de 7 millions, Ousmane Guèye a comparu, hier, devant le tribunal des flagrants délits, et a été reconnu coupable.

Dans le souci d’épargner, les chauffeurs de l’AIBD se sont constitués en GIE. Ainsi, ils versaient 100 F sur les 500 F qu’ils gagnaient à chaque départ de l’aéroport. La trésorerie a été confiée à Ousmane Guèye. Mais ce dernier a détourné leur argent. Une plainte a été déposée et le trésorier du Groupement des chauffeurs de l’AIBD a été attrait, hier, par les membres du GIE devant le tribunal des flagrants délits.

Lesdits membres ont été représentés par Samba Diop, Coordonnateur du GIE. Il explique avoir convoqué une réunion, quand il a remarqué que le dernier versement d’Ousmane datait de mars 2019, pour un montant de 2 millions. Samba Diop a soutenu l’avoir interpellé à plusieurs reprises et, quand il s’est décidé à lui faire face, le prévenu a prétendu qu’il ne restait que 4 millions qu’il avait placés dans un compte bloqué et a reconnu la somme manquante. Mais il a prétexté qu’il remettait 50 mille francs à chaque membre qui avait un décès de parent proche et a prêté de l’argent à certains et que d’autres n’ont pas cotisé tous les mois.

Mais, à la barre, Ousmane a reconnu avoir utilisé l’argent à des fins propres. Son conseil, Me Abdoulaye Tall, a plaidé que son client compte payer cet argent avec l’appui de sa famille, et ceci juste par fierté. Maitre Tall a ajouté qu’Ousmane avait dépanné beaucoup de membres du GIE qui étaient affectés par la crise sanitaire. La défense a fini par solliciter une peine avec sursis, là où le parquet a requis une peine ferme de 2 ans.

Après délibéré, le tribunal des flagrants délits l’a reconnu coupable et l’a condamné à une peine de 6 mois assortie de sursis. Ousmane Guèye devra également reverser 7 millions 930 mille à la partie civile.

Fama Tall