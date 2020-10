Une affaire de détournement de sacs d’aliments d’une valeur de 90 millions, pollue l’atmosphère à la NMA Sanders. Le principal suspect, I. Fall, est un comptable dans la boite. Sa mère, M. Ndiaye, se chargeait d’écouler les produits volés à Tattaguine.

Une affaire de détournement de sacs d’aliments secoue la NMA Sanders. Le préjudice est estimé à 90 millions F CFA. Selon nos informations, le vol a été constaté par les responsables de cette boite, depuis un certain temps. Ils ont saisi la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane, à travers une plainte.

Selon nos informations, les investigations, les recoupements et auditions ont conduit les hommes en bleu vers I. Fall, comptable dans ladite boite. Il ressort des résultats de l’enquête qu’il a profité de sa position dans l’entreprise pour créer un circuit parallèle de distribution de sacs de farine et d’aliments de bétail.

Pour ne pas éveiller les suspicions, il a choisi d’écouler la marchandise détournée à Tattaguine, dans la région de Fatick où il habite. Il y a ouvert un magasin tenu par sa mère M. Ndiaye qui commercialisait les sacs volés. Pour passer ses commandes, il a sollicité et obtenu les services de son ami P. Faye, qui est un commerçant en règle disposant de tous les papiers pour exercer son commerce. Selon toujours nous sources, le comptable suspect a ouvert un compte bancaire au nom de P. Faye, sans que ce dernier ne soit au courant. Il s’est fait remettre le carnet de chèques qu’il tient lui-même. Il passait frauduleusement des commandes via ce compte bancaire, mais l’entreprise ne voyait jamais l’argent supposé payé par le client fictif.

En effet, selon toujours nos informations, c’est I. Fall qui prenait l’argent qu’il se partageait avec son ami P. Faye et sa mère M. Ndiaye qui le protégeait. Le préjudice provisoire, à ce stade de l’enquête, est de 90 millions F CFA.

Selon nos informations, ayant eu vent qu’il a été traqué et repéré à Tattaguine, il s’est enfui, quand les gendarmes sont venus le chercher, aidé en cela par sa mère. Mais cette dernière a été arrêtée, de même que P. Faye. Avec l’interpellation de sa mère, au lieu de se présenter, d’assumer ses responsabilités et faire face à son destin, il a choisi d’activer des relations pour faire croire que les gendarmes ont arrêté sa mère à sa place. Ce qui est loin de la réalité. Finalement, c’est cette dernière et son faux client et ami P. Faye qui ont été déférés au parquet. Ils ont tous les deux été placés sous mandat de dépôt et séjournent à la citadelle du silence, depuis vendredi.

I. Faye, lui, demeure introuvable.

CHEIKH THIAM