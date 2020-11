Accusé d’avoir soustrait 33 millions de francs CFA dans le compte de Chocosen, Yaguemar Guèye est traduit en justice. Il est agent à la Banque régionale des marchés (BRM).

Suite à un contrôle, les responsables de la Banque régionale des marchés (BRM) ont épinglé un de leurs agents du nom de Yaguemar Guèye. Ce dernier est accusé d’avoir pris de l’argent dans le compte de Chocosen. Derrière les barreaux depuis le 5 mars 2019, le banquier a fait face au juge correctionnel, la semaine dernière.

En effet, il a été appelé à la barre de la Chambre correctionnelle de Dakar, jeudi dernier. Le jeune homme, agent des opérations à la BRM, est poursuivi pour introduction et maintien frauduleux dans un système informatique et modification de données, escroquerie et blanchiment de capitaux. La banque lui reproche d’avoir soustrait plus de 33 millions de F CFA dans le compte de l'entreprise Chocosen.

A la barre, le prévenu reconnaît avoir pris de l’argent, mais prétend avoir commis une erreur sur le système informatique, lors des virements. ‘’La preuve, cela concerne un seul client’’, s’est-il défendu tout en niant avoir modifié les données informatiques. Arguant ignorer le montant du préjudice, il estime toutefois qu’il doit être inférieur à 33 millions de francs CFA. A l'en croire, l’argent a été dépensé à des fins personnelles.

En ce qui concerne le blanchiment de capitaux, le comparant a balayé cette accusation d’un revers de main. ‘’J’ai un terrain, mais le véhicule, c’est sur prêt bancaire’’, s’est-il justifié dans une salle presque remplie de ses proches.

Par ailleurs, convaincu de la culpabilité du prévenu, le conseil de la banque a réclamé 35 millions de F CFA, pour la réparation du préjudice. A la suite du représentant du ministère public qui a requis l’application de la loi, l’avocat de la défense, Me Ousseynou Ngom, a déploré que le rapport soit établi de façon unilatérale or, en réalité, il y a une défaillance dans le système. Selon la robe noire, son client ‘’n’est pas blanc comme bonnet’’, mais il doit être condamné à la hauteur de son délit. ‘’L’introduction et le maintien posent problème, car il était dans son lieu de travail. Mais pour l’escroquerie, il est coupable. Le blanchiment de capitaux n'est pas établi’’, a plaidé l’avocat. Il a invité le tribunal à tendre la perche à son client qui, dit-il, a cédé à la tentation.

Yaguemar Guèye sera élucidé sur son sort le 26 novembre prochain.