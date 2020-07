La communauté niassène est en deuil, avec le rappel à Dieu de la fille ainée de Baye Niass. Sokhna Fatoumata Zahra Ibrahima Niass est, en effet, décédée hier à l’âge de 98 ans. Celle qu’on appelait ‘’affectueusement’’ Ya Fatti Zahra à Médina Baye, est née le jour de l'anniversaire de son père Baye Niass, un 8 novembre 1924.

La défunte a, comme tous ses frères et sœurs, très tôt maitrisé le Coran et en a fait sa priorité. Elle a ainsi, apprend-on, fait ses études coraniques dans l'école de Cheikh Rabbany, le maître mauritanien qui avait en charge la formation coranique de tous les fils et fille de Cheikh Ibrahima Niass. Sokhna Fatoumata Zahra Ibrahima Niass fut l’épouse de Serigne Aliou Cissé (RTA), un disciple et bras droit de son père.

Une union qui a donné naissance à 3 garçons et 3 filles, dont l’imam Hassan Cissé (ancien imam de la mosquée de Médina Baye, rappelé à Dieu en 2008), l'actuel imam Cheikh Tidiane Cissé et Serigne Mahi Cissé, porte-parole de Médina Baye. Son décès survient quelques jours après celui du porte-parole des tidianes, Pape Malick Sy, et du khalife général de Thiénaba Seck, Cheikh Ahmed Tidiane Seck.