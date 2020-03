Dans le cadre de la formation des personnels des forces de défense et de sécurité sur les différentes pratiques du tribunal militaire, la Division Justice militaire de l’état-major de la Gendarmerie nationale a organisé un Concours de plaidoirie des corps assujettis au code de justice militaire les mardi 10 et mercredi 11 mars 2020 à la caserne Samba Dièry DIALLO de Colobane. La compétition a vu la participation des équipes issues de l’Armée, de la Gendarmerie, de la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers, de la Police, des Eaux et Forêts, de la Douane, des Parcs nationaux et du Service national d’hygiène qui a participé à titre d’invité.

Cette activité, deuxième du genre, organisée par cette division, revêt une importance capitale et vise l’accomplissement de plusieurs objectifs, à savoir une meilleure connaissance de la plaidoirie par les défenseurs militaires, une bonne interprétation des textes devant les juridictions ordinaires à formation spéciale et une meilleure connaissance des moyens de preuves et l’ordre dans lequel ils seront administrés afin de convaincre le juge et ses assesseurs.

Ainsi, pour le général de Division, Haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, venu présidé la cérémonie de clôture, les procès fictifs auxquels ont participé les différentes formations devaient « permettre de mettre l’accent sur les règles de droit, de preuve et de procédure, qui sont de plus en plus nombreuses et complexes. »

Après la première phase de la compétition, l'équipe de la gendarmerie et celle de la police se sont qualifiées pour la finale. Celle-ci sera remportée par la Police après une plaidoirie sur un thème d’homicide volontaire.

Au terme de la journée, le général de division Jean Baptiste Tine a adressé ses félicitations à toutes les équipes ayant participé à l’activité en rappelant que les résultats de leurs échanges au cours de ces deux journées serviront de nouvelles bases pour une meilleure défense des intérêts légitime des personnels qui seraient attraits devant les juridictions ordinaires à formation spéciale.