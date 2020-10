Baye Modou Fall alias ‘’Boy Djiné’’, Abdou Seck et Maurice Diatta seront finalement jugés le 27 octobre. La partie civile doit, selon la loi, être assistée par un conseil. Ce qui n’était pas le cas hier.

Baye Modou Fall alias ‘’Boy Djiné’’, devait être jugé hier devant la barre de la Chambre criminelle de Dakar. La partie civile, personne morale, n’ayant pas de conseil, l’affaire a été renvoyée au 27 octobre. Boy Djiné est cité dans cette affaire, avec les nommés Abdou Seck et Maurice Diatta. Ils sont accusés des chefs d'association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage de véhicule, escalade et effraction, bris de scellés, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux dans un document administratif et recel.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 5 au 6 novembre 2015. Le gang est accusé d’avoir cambriolé un dépôt de boissons près de la Sodida. Le dépôt appartient au nommé Faboré Konaté. Ce dernier a saisi la Section de recherches qui a ouvert une enquête.

Boy Djiné, qui a été cité dans cette affaire, était à l’époque en cavale, suite à une évasion de la prison de Rebeuss. En effet, grâce à la géolocalisation, à une réquisition à Sonatel et à l’exploitation des caméras de surveillance, les gendarmes ont réussi à identifier le propriétaire de l’un des trois numéros de téléphone listés. Interpellé, le nommé Maurice Diatta avoue sa participation au cambriolage et balance ses présumés acolytes Abdou Seck et Boy Djiné.

Sur le modus operandi de la bande, Maurice révèle aux enquêteurs que cette nuit-là, vers 21 h, ils s’étaient rendus, à bord de leur véhicule, au restaurant Aly Baba. Par la suite, ils ont fait cap sur l’avenue Bourguiba. Arrivés à hauteur de la Sodida, précisément audit magasin, Boy Djiné a demandé que le véhicule soit immobilisé, en leur disant qu’il pouvait effectuer un casse. Le trio est ainsi passé par une conduite d’aération et a commis son forfait. C’est seulement quelques jours après leur forfait qu’ils seront arrêtés à Touba, où ils auraient tenté de commettre un autre cambriolage. A l’enquête, Boy Djiné a reconnu les faits.

Selon les éléments d’enquête, Baye Modou Fall alias ‘’Boy Djiné’’ était venu dans ce magasin dans la journée et avait demandé la permission d’utiliser les toilettes. Vu la structuration du magasin du fait de son immensité, il a décidé de s’y planquer. A 23 h, profitant de l’absence des commerçants sur les lieux, il déroba la somme de 42 millions de francs CFA qui se trouvait dans le coffre-fort.

CHEIKH THIAM