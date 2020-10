Trois individus ont été interpellés par les limiers de la DNLT, alors qu’ils s’apprêtaient à amener 200 candidats en Espagne dont 72 qui s’étaient déjà inscrits. Retour sur la stratégie des limiers qui a permis de mettre la main sur la bande à A. D. Mbaye, un ancien émigrant irrégulier et ses deux acolytes. Ils ont été arrêtés entre Yarakh et Rufisque.

Dans le cadre de la lutte contre l’émigration irrégulière, les limiers de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT), une entité de la Direction de la police de l’air et des frontières (DPAF), ont été informés par une tierce personne de la présence de candidats au ‘’Barsa wala Barsax’’. Ils avaient prévu de rallier l’Espagne jeudi prochain, jour de la célébration de la naissance de Mouhamed (PSL). Une enquête a alors été ouverte.

C’est ainsi qu’après exploitation de leurs renseignements, les policiers ont trouvé une piste qui a pu les mener vers les suspects. Discrètement, ils ont infiltré le réseau, en se faisant passer pour de potentiels candidats. Ce qui leur a permis d’entrer en contact avec le principal convoyeur, A. D. Mbaye. Il ne se doutait de rien, quand il se rendait au rendez-vous fixé par ses nouveaux clients, le 19 octobre dernier, pour le versement des frais de transport qui s’élevaient à 350 000 F CFA par candidat.

Avant l’heure du face-à-face, un dispositif secret a été mis en place, sur les lieux de la rencontre, par les enquêteurs. C’est au moment où le nommé Mbaye était en train d’inscrire les candidats sur son registre, qu’il a été surpris par les hommes en tenue.

Après son interpellation, M. Mbaye a dit, lors de son premier interrogatoire, qu’il n’agissait pas seul, mais de concert avec A. FAll alias ‘’L. Barry’’, et un certain M. Guèye qui se trouvaient, au moment de son interpellation, à Rufisque. Dare-dare, les limiers se sont rendus sur les lieux. Sauf qu’avant leur arrivée, L. Barry est parvenu à quitter les lieux, laissant seul M. Guèye. Une autre personne qui faisait office de chauffeur de M. Mbaye, A. Diouf, a également été appréhendée. Trois d’entre eux ont été interpellés dans le cadre de cette enquête contre deux qui sont en fuite et activement recherchés.

Lors de son face-à-face avec les enquêteurs, le cerveau de la bande, A. D. Mbaye, est largement revenu sur cette affaire. Après avoir reconnu les faits, il a soutenu qu’il est un ancien émigrant. En 2006, a-t-il indiqué, il avait quitté le pays à bord d’une pirogue, pour rallier l’Espagne. A l’époque, à l’en croire, il était parvenu à rejoindre les côtes espagnoles sans souci. Après avoir passé 7 ans dans ce pays, il est revenu au bercail. Pourquoi, est-il rentré ? Il n’a pas voulu l’expliquer aux enquêteurs. Mais ce qui est clair, est que sa concluante tentative en 2006 l’a aidé et lui a permis de concocter ce plan qui aurait peut-être réussi sans l’intervention des forces de l’ordre. D’ailleurs, il a avoué que c’est le fait d’avoir effectué lui-même ce voyage qui lui a permis de monter son entreprise de convoiement de candidats vers l’Europe.

Tout était clair dans sa tête. Il ne lui manquait que du soutien supplémentaire, des bras solides. C’est ainsi qu’il a fait appel à son ami L. Barry pour organiser le recrutement des personnes intéressées. Mbaye s’était déjà chargé de l’acquisition d’une pirogue qui lui a coûté 6 millions de F CFA et à bord de laquelle devrait pouvoir voyager 200 candidats. Elle a été confectionnée au quai de pêche de Bargny.

A. Diouf et M. Guèye ont soutenu qu’ils n’étaient pas au courant des pratiques frauduleuses d’A. D. Mbaye

Concernant les modalités de voyage, il a confié aux enquêteurs qu’il avait déjà 72 candidats, au moment de son arrestation, dont les 43 avaient déjà payé des sommes variant entre 100 000 et 300 000 F CFA. La date de départ, selon lui, était fixée au jeudi 30 octobre.

De plus, a-t-il dit aux enquêteurs, A. Diouf, son chauffeur, était chargé de démarcher les clients, et Guèye devait peindre la pirogue d’embarcation. A. D. Mbaye était chargé de leur remettre individuellement 25 000 F CFA. En outre, il a informé que le jour du départ, les candidats devraient être convoyés par groupes de 10 dans de petites pirogues. Ces dernières devraient rejoindre, à leur tour, la grande embarcation qui se trouvait à une trentaine de kilomètres, au large des côtes dakaroises.

Lors de leurs auditions, A. Diouf et M. Guèye ont soutenu qu’ils n’étaient pas au courant des pratiques frauduleuses d’A. D. Mbaye. Ils soutiennent avoir été engagés en tant que chauffeur et peintre. Selon eux, ils ignoraient que M. Mbaye s’activait dans des projets d’émigration irrégulière. Des arguments qui n’ont pas convaincu les enquêteurs de la DNLT qui ont décidé de les présenter au procureur pour les délits de trafic de migrants, mis en danger de la vie d’autrui et association de malfaiteurs.

CHEIKH THIAM