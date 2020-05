Les entreprises dont les employés sont touchés par la Covid-19 se multiplient. Hier, c’était au tour de la Direction générale des impôts et des domaines (DGID) de publier un communiqué pour informer ‘’qu’un cas déclaré positif à la Covid-19 a fréquenté le Bloc fiscal sis à la rue Thiong et a été en contact avec quelques membres de son personnel les lundi 11 et mardi 12 mai 2020’’.

Suite à cela, des mesures ont été prises : ‘’La mise sous scellé des locaux fréquentés par le cas testé positif aux fins de désinfection ; le traçage de son itinéraire et identifiant des personnes susceptibles d’avoir été en contact avec lui ; le confinement et/ou dépistage immédiat de toutes les personnes en contact avec le cas testé positif ; accompagnement psychologique et sanitaire des agents confinés ; la désinfection dans la nuit du mercredi 13 mai 2020 de la plateforme fréquentée par la personne testée positive. Cette opération sera renouvelée et étendue à tous les sites de la DGID à Dakar durant le week-end.’’

Il est également précisé que ‘’la situation est globalement maitrisée et les mesures prises offrent des garanties suffisantes pour la continuité des services au Bloc fiscal’’.