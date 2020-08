Les travaux de la Commission du dialogue politique se poursuivent. Hier, le général Mamadou Niang et son équipe ont transmis leur rapport spécial au président du dialogue national, Famara Ibrahima Sagna, qui va, à son tour, le transmettre au chef de l’Etat, avant la date du 31 août.

Le chef de l’Etat disposera bientôt du rapport des travaux de la Commission politique du dialogue national. L’équipe du général Mamadou Niang a finalisé et déposé, hier, le document spécial sur la table du président du dialogue national, Famara Ibrahima Sagna. Ce dernier aura en charge de le transmettre au chef de l’Etat, avant l’ultimatum fixé au 31 de ce mois.

Le plénipotentiaire des non-alignés, Déthié Faye, souligne que les différents amendements ont été notés et la version définitive présentée par le secrétariat. ‘’Nous avons revu tout cela. On l’a amélioré avant de l’adopter’’, indique-t-il.

Ainsi, hier, la commission n’a pas abordé de nouveaux points, au cours de sa rencontre. Selon Déthié Faye, il fallait d’abord se concentrer sur le rapport d’urgence. Les discussions vont reprendre aujourd’hui, afin de trouver d’éventuels consensus sur les questions restantes. La priorité, d’après le plénipotentiaire, est de se pencher sur les points qui ont été discutés, mais qui n’ont pas fait l’objet d’accord. Il s’agit ‘’de la vacance et de la suppléance au poste de maire et de président de conseil départemental, de la question du cumul des fonctions de chef d’Etat et celui du chef de parti, ainsi que la discussion sur les autorités en charge des élections’’.

Il s’ensuivra, d’après le plénipotentiaire des non-alignés, les points qui n’ont jusque-là pas encore été débattus. Et parmi ceux-ci, figure la question liée au statut de l’opposition et de son chef, la rationalisation du calendrier républicain, la création d’un cadre permanent chargé du suivi du processus électoral…

Ce qui fait dire à M. Faye que les discussions pourront se poursuivre jusqu’à la semaine prochaine, afin de terminer tous les points et rédiger un rapport définitif.

‘’Le délai du 31 août ne concerne que le dépôt du rapport spécial et c’est fait. Le président de la République a demandé ce rapport, vu que la commission a commencé tôt et a beaucoup avancé. Il a voulu qu’on lui fasse l’état de tous les points débattus pour voir les consensus’’, fait savoir Déthié Faye. Qui rappelle, en outre, que le chef de l’Etat a pris l’engagement de mettre en œuvre les consensus dont la mise en œuvre demande des procédures longues qui passent souvent par l’hémicycle.

‘’Ce sont des textes qu’il faut préparer pour les soumettre au parlement. Donc, c’est pour avoir à son niveau le temps de prendre certaines mesures que ce délai a été fixé. On lui a fait un bilan d’étape qui montre les points d’accord et de désaccord qu’on a obtenus, depuis le début de nos travaux’’.

