La reprise du dialogue politique démarre avec un consensus sur la suppression du parrainage aux prochaines Locales. Une question qui faisait l’objet de crispation, avant le gel des activités de la commission pour cause de pandémie.

C’est une vieille revendication qui a fini par être prise en compte. Le parrainage a, depuis la Présidentielle de 2019, créé beaucoup de contestations au sein de la classe politique sénégalaise. Les acteurs n’ont cessé de réclamer sa suppression, en prélude des Locales. Longuement débattue au sein de la Commission politique du dialogue national, la question avait jusqu’ici fait l’objet de désaccord. Mais, avec la reprise des concertations post-confinement, les lignes ont fini par bouger.

En effet, d’après le plénipotentiaire de l’opposition contacté par ‘’EnQuête’’, la suppression du parrainage aux élections locales fait désormais partie des consensus obtenus et validés. ‘’Nous l’avons inséré dans le rapport à rendre au chef de l’Etat’’, renseigne Sagar Traoré.

Cette suppression a été depuis toujours réclamée par les non-alignés, l’opposition et récemment la société civile, alors que la majorité voulait continuer à l’examiner. Elle a finalement fini par céder et rejoindre la masse. La réunion de la commission d’hier a, par ailleurs, permis, d’après Mme Traoré, de valider le procès-verbal de la réunion du 19 août, ainsi que le rapport qui est un bilan d’étape à remettre au président de la République.

‘’Nous avons validé le rapport aujourd’hui (hier). Il ne nous reste qu’à le mettre au propre. Nous poursuivons les travaux et, normalement, tous les points devraient y passer, dès demain (aujourd’hui). Nous allons établir le calendrier qui puisse nous permettre d’arriver au terme de nos travaux, le vendredi. Maintenant, si par extraordinaire, cela ne pourrait pas être finalisé le vendredi, au plus tard la semaine prochaine, on aura tout terminé. Il ne nous reste pas grand-chose’’, se veut optimiste la chargée des élections et relations internationales d’And Jef/PADS.

D’après Mme Traoré, seuls quatre ou cinq points sont pour le moment en suspens. Elle liste à cet effet : le statut de l’opposition et de son chef, les organes de gestion des élections, le rôle et la place de la justice dans le processus électoral, la rationalisation du calendrier républicain…

Le plénipotentiaire de l’opposition indique, en outre, que son pôle reste préoccupé par ce qui se passe dans la sous-région et souhaite, par conséquent, éviter des conséquences fâcheuses postélectorales ou préélectorales. ‘’Nous voulons qu’il y ait des règles consensuelles de dévolution démocratique et pacifique du pouvoir. C’est la raison fondamentale de la présence de l’opposition au dialogue. Nous savons que le Sénégal est un pays de paix et de concorde. Pour différentes choses, nous voulons que cette paix soit maintenue et préservée’’, indique Sagar Traoré.

