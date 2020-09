Dialogue politique 

Le Parti pour l’émergence et le développement (PED/Natangué) se réjouit du dialogue permanent entre la mouvance présidentielle, l’opposition et les non-alignés. Considérant que ‘’l’heure n’est plus aux tiraillements stériles’’, le PED/Natangué estime que cet échange est une occasion pour toutes les forces vives de la nation de se regrouper ‘’pour étudier ensemble et apporter des solutions aux différentes préoccupations du pays’’. Ainsi, dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’, le PED/Natangué a souhaité l’instauration d’un dialogue permanent tous les mois.

Ce ‘’qui sera une rencontre des chefs des trois forces politiques du Sénégal, à savoir le pouvoir (président Macky Sall), l’opposition (président Abdoulaye Wade) et les non-alignés (président Mohamet Massamba Sèye), une occasion de discuter et de faire des orientations pour la bonne marche de notre développement’’.

Il estime que ce choix traduit de la complicité qu’il doit y avoir entre ces trois générations de leaders ‘’qui incarnent le passé, le présent et le futur du Sénégal, plus exactement l’image d’une réunion de famille qui regroupe le grand-père, le père et le fils où on attendra forcement une meilleure solution face aux différents problèmes et défis au développement’’.