Avec des transferts de fonds dépassant l’aide publique au développement, la diaspora figure bien dans les petits papiers du Programme national de résilience économique et social (Pres). Ainsi, une enveloppe de 12,5 milliards de F CFA leur est consacrée dans ce dispositif assorti du fonds Force-Covid-19.

A l’occasion, hier, du lancement de la plateforme d’inscription pour l’aide à la diaspora ainsi que du centre d’appel et d’assistance destiné à la diaspora, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a annoncé qu’au ‘’niveau de chaque juridiction, il a été mis sur pied des comités de gestion de l’assistance et des aides sociales destinées à atténuer les effets de la Covid-19 sur les Sénégalais de l’extérieur et à renforcer leur résilience’’.

Placés sous l’autorité des ambassadeurs, ces comités, déjà opérationnels, sont animés par les consuls généraux, les personnels des ambassades et/ou des consulats ainsi que des personnes ressources choisies au sein de la diaspora. Selon les chiffres d’Amadou Ba, 50 560 Sénégalais de l’extérieur, répartis dans 111 pays, aux profils répondant aux cibles retenues dans le mécanisme, se sont inscrits, à ce jour, pour recevoir le soutien du gouvernement pendant cette période de crise. Et les inscriptions se poursuivent à un rythme soutenu.

...Les Sénégalais retenus en priorité sont : les malades de la Covid-19, les familles des personnes décédées à l’extérieur, les étudiants, les autres couches vulnérables (marchands ambulants, retraités ou sans papiers) et les Sénégalais en déplacement bloqués dans les pays autres que ceux de leur résidence (ou en transit bloqués à l’étranger). Pour les sommes allouées, la dernière catégorie citée ‘’bénéficie d’un soutien de 500 euros ou dollars par personne, alors que 2 000 euros ou 2 000 dollars ont été distribués à chaque famille d’un Sénégalais décédé de Covid-19, respectivement en Europe et en Amérique’’, assure Amadou Bâ. S’agissant du rapatriement des dépouilles des compatriotes décédés de la Covid-19, le gouvernement s’en tient aux recommandations du Comité de pilotage des épidémies du Sénégal. Pour les décès non liés à la Covid-19, le rapatriement des corps se poursuit normalement.