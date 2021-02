La question du logement est un casse-tête pour les étudiants de Matam orientés à l’université Alioune Diop de Bambey (UADB). Hier, des autorités de la région ont pris en location des immeubles pour les y loger.

« Nous avons d’énormes difficultés pour loger nos frères et sœurs qui ont été orientés à l’Université Alioune Diop de Bambey. Avec nos cotisations, nous parvenions à les loger. Mais, force est de reconnaitre que nous avons atteint nos limites, parce que, vu le grand nombre d’étudiants à l’UADB, nous ne pouvons plus faire face à certaines dépenses comme le logement et la restauration.

C’est pour cette raison que nous invitons les autorités, l’ensemble des maires et des collectivités territoriales, entre autres bonnes volontés de la région de Matam, pour venir à notre secours, d’autant plus que, pratiquement, tous les membres du gouvernement sont des ‘’Foutankés’’ (originaires du Fouta). Nous allons continuer le combat jusqu’à notre dernière énergie’’, disait Aissatou Cissé, la présidente du collectif des étudiants ressortissants de la région de Matam à l’Université Alioune Diop de Bambey (UADB). D’ailleurs, c’est à cause de ces difficultés qu’un certain nombre d’étudiants avaient abandonné leurs études.

Ce cri de cœur des étudiants n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. C’est ainsi que le député Farba Ngom et le directeur général de l’ARTP (agence de régulation des télécommunications et des postes) ont unis leurs efforts pour venir en appui aux étudiants. Le coordinateur de la Cojer/Matam, Yero Farba Sy, renseigne que leur section avait également initié une tournée dans les universités de Bambey et Thiès pour s’enquérir de la situation sociale des étudiants matamois. Lors de cette tournée, effectuée le 24 janvier dernier, les étudiants de Matam dans ces établissements supérieurs avaient souligné la problématique de leurs conditions sociales et, en conséquence, avaient formulé une demande d’acquisition de logements, afin d’étudier dans des conditions optimales de réussite.

Le député Farba Ngom et le Directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), Abdoul Doudou Ly, ont mis à leur disposition deux maisons entièrement équipées. A Bambey, les deux maisons leur ont couté 6 360 000 FCFA et 200 000 F a été dépensé pour leur équipement. A ces deux bonnes volontés, il faut ajouter le Garde des Sceaux, Maitre Malick Sall, qui a pris un immeuble en location au quartier Escale de Bambey pour les étudiants de Matam.

Boucar Aliou Diallo