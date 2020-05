Libasse Mbaye a comparu, hier, pour accès frauduleux à un système informatique, collecte de données à caractère personnel et de diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs. Il sera édifié demain.

L’intimité de la responsable commerciale de Fideo Holding, M. C., a été violée, lorsque ses photos quasi nues se sont retrouvées dans les téléphones de ses collègues et deux fidèles clients de l’entreprise. Elle a été mise au courant de la situation par son chef qui lui a reproché d’avoir envoyé lesdites photos aux employés. Pour laver son honneur, elle a esté en justice contre Libasse Mbaye, son subalterne. Elle est convaincue qu’il est derrière la diffusion des photos, par vengeance.

En effet, elle lui a adressé de nombreuses demandes d’explication.

Hier, devant la barre du tribunal des flagrants délits, la plaignante a fait cas de menaces du prévenu. ‘’Il m’a envoyé un message sur WhatsApp, me menaçant d’accéder à mes données, parce que j’avais fait un rapport sur lui, à cause de sa lenteur dans le travail qui a des répercutions sur mes obligations. Je l’avais présenté au directeur qui, à son tour, lui a adressé une demande d’explication’’. En représailles, ajoute-t-elle, ‘’il m’a dit qu’il savait quel film pornographique j’avais regardé ainsi que les habits que j’ai portés ce soir-là.’’

En sus de cela, la responsable commerciale a confié avoir synchronisé son WhatsApp avec son ordinateur portable et que Libasse avait, plus d’une fois, configuré son mail a distance. M. C. de confier qu’à son arrivée dans l’entreprise, Libasse était juste un prestataire, c’est elle qui a demandé qu’on lui fasse un contrat. Elle a terminé son interrogatoire en annonçant qu’elle avait envoyé ses photos nues à son ex avec qui elle était en 2018.

Son conseil, Me Cheikh Sy, convaincu que les faits sont établis, a réclamé 20 millions pour réparation.

Mais le prévenu a catégoriquement nié les faits. Clamant son innocence, il se présente en victime, dans cette histoire. ‘’En un mois, j’ai eu trois demandes d’explication. Dans le souci de préserver mon emploi, je lui ai envoyé un message pour qu’on puisse s’expliquer‘’, s’est dédouané le prévenu, accusant M. C. d’avoir elle- même envoyé ses propres photos pour le faire renvoyer, puisque, selon lui, elle joue de son influence pour réduire le personnel à sa guise.

Son défenseur, Me Djibril Diagne, a trouvé que son client n’était pas le seul à accéder au système. Ainsi, il signale que les photos ont aussi pu être envoyées par l’ex-petit ami de M. C. Son autre conseil, Me Abdoulaye Tall, a plaidé la relaxe au bénéfice du doute, puisqu’une condamnation handicaperait son client qui risque de perdre son travail.

Toujours est-il qu’en sa qualité de témoin, le consultant en informatique Pape Alassane Fall a affirmé que les photos ont été envoyées depuis l’adresse IP de M. C. De ce fait, le parquet, dubitatif, a requis la relaxe.

Le jugement sera rendu demain. La demande de liberté provisoire formulée par la défense a été rejetée.

Fama Tall