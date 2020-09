De retour à un bon niveau après sa sérieuse blessure au genou, le gardien de Dijon Alfred Gomis (26 ans, 2 matchs en L1 cette saison) a été récompensé de ses efforts. Ce mardi, le club de Ligue 1 a annoncé la prolongation du contrat de l'international sénégalais jusqu'en juin 2024.

‘’C'est une bonne solution pour le club et pour moi-même, a indiqué Gomis sur le site du club. Je continue avec plaisir l'aventure au DFCO, où le projet me plaît, où l'ambiance est bonne et où je peux continuer de progresser, avec un rôle important au sein du collectif.’’