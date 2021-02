La vaccination contre le coronavirus débute demain. La région de Diourbel va devoir encore patienter, parce que tous les intrants ne sont pas encore disponibles. A ce jour, le nombre de cas de Covid-19 est de 1 763 et 136 décès.

Les cartes et les registres de vaccination ne sont pas encore disponibles, alors qu’ils sont indispensables pour le démarrage effectif de la campagne de vaccination contre la Covid-19. C’est le médecin-chef de la région médicale de Diourbel, Docteur Mamadou Dieng, qui l’a fait savoir. ‘’Il faudra forcément que la personne présente sa carte de vaccination pour recevoir sa deuxième dose. Nous avons recensé tout le personnel médical dans les instituts de santé publics comme privés ainsi que ceux qui travaillent au niveau des pharmacies. Le recensement des personnes âgées sera aussi assuré’’, a-t-il fait savoir.

Ce recensement du personnel de santé renseigne qu’il se chiffre à 4 553 personnes. S’agissant des personnes âgées de 60 et plus, elles sont au nombre de 49 246 dont 22 497 hommes et 26 749 femmes. Le total des personnes à vacciner est de 53 799, soit 2,89 %, parce que la population de Diourbel est de 1 859 503.

Au niveau de cette région, le gouverneur Gorgui Mbaye a réceptionné un premier lot de 10 881 doses de vaccin sur les 200 000 que le Sénégal a reçu, soit 5 % des doses. A son avis, la région de Diourbel a été bien servie pour un premier lot et il espère que, très rapidement, les personnes ciblées ‘’vont en bénéficier et que la seconde phase va démarrer très rapidement pour que ces mêmes personnes reviennent pour un rappel. Ce qui fera un total de 21 762 doses qui seront administrées. Le lancement se fera mardi au niveau national et la région va suivre dans la foulée. Nous comptons réunir tous les moyens pour suivre dans les meilleurs délais. On est à une phase de riposte avec la vaccination. On va corser notre mode d’organisation pour vacciner le plus grand nombre de personnes en un temps record’’.

Diourbel est une région qui est durement frappée, avec plus d'une centaine de décès et énormément de cas graves. Depuis l’apparition du coronavirus, elle a enregistré 1 763 cas positifs dont 354 cas contacts et 1 370 cas communautaires, soit 78 %. Dans la région, il a été recensé 136 décès et le taux de létalité est de 7,7 %. Un taux très élevé, comparé au taux national qui est de 2,3 %. Rapporté aux départements, celui de Bambey compte 52 cas, Diourbel 266 et Mbacké 1 445 dont 1 314 au niveau de la seule commune de Touba. Le nombre de cas suivis dans les CTE et hôpitaux donne respectivement 232 cas qui sont en train d’être suivis dont 1 à Toscana, 8 à l’hôpital Matlaboul Fawzény de Touba, 3 à Diourbel, 13 entre les EPS et CS, et 207 à domicile. Le nombre de cas graves est de 4 cas.

Boucar Aliou Diallo