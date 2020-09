APRES LE LIMOGEAGE DE ME MOUSSA DIOP Omar Bounkhatab Sylla prend le volant de DDD Après l’avocat Me Moussa Diop, le volant de Dakar Dem Dikk passe aux mains d’un magistrat. Agé de seulement 41 ans, Omar Bounkhatab Sylla est le nouveau directeur général de la société de transport public. Le magistrat Omar Bounkhatab Sylla dirige désormais la compagnie de transport public Dakar Dem Dikk (DDD). Ce natif de Louga a remplacé, hier, à ce poste Me Moussa Diop, limogé, selon beaucoup, pour avoir osé donner son avis sur le débat du troisième mandat pour le président Macky Sall. Le nouveau patron de la société de transport public interurbain n’est pas en terrain inconnu. En effet, Omar Bounkhatab Sylla dirigeait jusqu’ici les Grands trains du Sénégal (GTS). Ancien administrateur du Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (Cetud), M. Sylla a aussi été directeur général de la société anonyme le Petit train de banlieue (PTB). Magistrat de profession, spécialiste de l’investigation, le nouveau DG de DDD a été désigné en 2016 expert-juriste pour le Dakar-Bamako ferroviaire. Il a, auparavant, été chef du Bureau des affaires juridiques et conseiller technique au ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement (MITTD) en 2015. Titulaire d’un Brevet de magistrat en 2005 au Centre de formation judiciaire (CFJ, ex-Ecole nationale d’administration et de la magistrature, Enam), Omar Bounkhatab Sylla a tenu ses premières audiences au tribunal départemental de Guédiawaye, en tant que juge du siège, en 2006. Avant de rejoindre son Louga natal un an plus tard pour occuper le poste de juge du siège puis celui d’instruction au tribunal régional de la capitale du Ndiambour en 2008. Après 5 ans de service dans sa ville de naissance, ce sportif, ceinture noire de karaté 1er dan et passionné de poésie, a rejoint le nord du pays, toujours au service de la justice. Il devient ainsi juge du siège au tribunal régional de Matam et vice-président de ladite juridiction. Un an plus tard, en 2012, il devient juge de l’application des peines, puis juge d’instruction en février 2014 à la même juridiction. Un magistrat en politique Magistrat en exercice depuis 2006, Omar Bounkhatab Sylla avait suscité, en janvier 2019, une vive polémique au sein de la magistrature, pour avoir ouvertement affiché ses ambitions politiques, alors que pour certains, il exerçait toujours sa fonction de magistrat. Ainsi, en dépit de nombreuses critiques, il a lancé, en fin janvier 2019, dans son fief à Louga, son mouvement politique dénommé Les valeurs, pour soutenir la candidature du président Macky Sall à la Présidentielle de février 2019. Ce qui n’a fait qu’enfler davantage la polémique. Ce passionné de poésie est auteur de deux recueils, à savoir ‘’Pensées profondes’’ et le ‘’Temps de plume’’. Le premier est publié en 2003, aux Editions du Livre Universel, et préfacé par feu le professeur Oumar Sankharé, tandis que le second est en cours de publication à L’Harmattan. Il est préfacé par l’ancien président socialiste Abdou Diouf. Marié et père de deux enfants, le nouveau directeur général de Dakar Dem Dikk a été élevé au grade de chevalier dans l’Ordre national du Mérite en mars 2016, puis chevalier dans l’Ordre national du Lion en avril 2020 par le président Macky Sall. ABBA BA