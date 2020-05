Il n’a pas participé aux séances de prières collectives enregistrées dimanche, la grande mosquée de Dakar étant de toute façon fermée. Mais le président de la République a souhaité, depuis le palais de la République, ses vœux aux Sénégalais tout en les incitant à apprendre à vivre avec la Covid-19.

Comment ne pas appliquer la célèbre formule à la célébration de l’Aïd-el-Fitr de cette année ? La Korité 2020 restera, à coup sûr,dans les annales, pour renseigner ceux qui seront chargés d’écrire les futurs tomes des ‘’Histoires générales du Sénégal’’. Toutes les traditions et habitudes ont été bousculées par la présence de la pandémie de coronavirus dans le pays. Si certaines mosquées de la capitale et à l’intérieur du pays ont tenu à effectuer une prière collective en respectant les gestes barrières édictées par les autorités médicales, le président de la République a jugé plus symbolique de se soustraire à la tradition républicaine qui veut que le chef de l’Etat effectue sa prière à la grande mosquée de Dakar, avant de s’adresser à ses compatriotes.

Ainsi, c’est depuis le palais de la République que Macky Sall a présenté, dimanche, ses vœux à l’ensemble des Sénégalais : ‘’L’Aïd-el-Fitr est marquée, cette année, par la lutte contre la pandémie de coronavirus. Ce quiexplique qu’elle n’ait pas pris les proportions habituellement connues. En plus de redoubler de vigilance sur les gestes barrières, nous prions pour que notre Seigneur nous délivre de cette maladie.’’

Loin de s’avouer vaincu, le président de la République assume la nouvelle orientation prise par le gouvernement pour faire face aux effets de la pandémie, avec l’assouplissement des mesures de restriction contre la Covid-19, depuis le 11 mai 2020. ‘’Nous continuons la lutte et la maladie est encore là. Et comme je l’avais déjà dit : lorsqu’un invité prend ses aises chez vous et ne semble pas disposé à partir de suite, il faut savoir vivre avec lui. Cela veut dire que nous devons continuer sur notre voie, avec la réouverture de mosquées et lieux de commerce. Tout en usant des masques, du lavage des mains et de la distanciation sociale’’, affirme Macky Sall.

Pour ‘’faire vivre l’économie’’, le président avait décidé de ramener le couvre-feu de 21 h à 5 h, au lieu de 20 h à 6 h, et de procéder à la réouverture des lieux de culte, car, estimait-il, ‘’dans le meilleur des cas, si nous continuons d'appliquer les mesures édictées, la Covid-19 continuera encore de circuler dans le pays jusqu’au mois d'août, voire septembre. Plus que jamais, la responsabilité de chacune et de chacun de nous est engagée’’.

Dans cet élan de vivre avec le virus, le président s’est félicité du fait que tout le monde ait participé à lutte contre la pandémie. L’Etat, le corps médical, les guides religieux et chefs traditionnels, la société civile, les maires et présidents des conseils départementaux, les politiques, ‘’chacun a joué sa partition’’, selon Macky Sall qui dresse un bilan quelque peu ‘’satisfaisant’’ de la gestion de la crise sanitaire par le Sénégal. ‘’Depuis l’apparition du virus, plus 20 000 personnes ont été suivies par nos services de santé. Plus de 13 000 ont retrouvé leurs familles et activités.

Le virus a infecté à ce jour (dimanche, NDLR) 3 407 personnes dont près de la moitié (1 447) a été déclarée guérie. Trente-huit personnes ont cependant perdu la vie’’, note le chef de l’Etat. Le mieux qu’il reste à faire, comme la maladie ‘’est déjà là et que nous savons désormais comment l’éviter’’, est de s’efforcer à nous y affairer ‘’jusqu’au moment où nous parviendrons à la vaincre’’, conseil Macky Sall.

Si l’Aïd-el-Fitr a été célébrée en pleine pandémie, les Sénégalais espèrent et prient pour que le virus disparaisse avant la fête de Tabaski prévue en fin juillet 2020.