L’ancien Premier ministre fustige des décisions incohérentes du président de la République, manquant de courage, avant de mettre l’Assemblée nationale devant ses responsabilités.

Vivre avec le virus. Oui, mais comment ? Là est la question à laquelle la réponse apportée par le président de la République ne satisfait point Abdoul Mbaye, Président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT). L’ancien Premier ministre, dans une tribune en réponse aux mesures prises par le président de la République, dans son discours à la Nation du 29 juin dernier, reconnait la position délicate des décideurs dans la gestion de la pandémie de Covid-19. Mais cela n’empêche pas, selon lui, de leur exiger de ‘’faire reposer sur une cohérence forte, la sortie de l’état d’exception sanitaire - et parfois d’un état d’urgence qui n’était sans doute pas nécessaire - afin que l’état nouveau, fait de vigilance et de résidus d’exception, soit bien compris pour être largement accepté par les populations’’.

Abdoul Mbaye assimile la levée des restrictions imposées aux Sénégalais depuis la fin du mois de mars 2020, à une reculade du chef de l’Etat Macky Sall, qui aurait décidé de laisser ses compatriotes à leur sort. Mais, à défaut du courage nécessaire dans toute entreprise consistant à gouverner, il invite le président de la République à chercher refuge dans ‘’la cohérence et de l’équilibre’’ dans ses décisions. Cette cohérence peut être mise en doute, si l’on sait qu’au moment où l’essentiel des mesures qui avaient été prises afin de protéger contre la dissémination du coronavirus par la réduction des contacts ont été levées, le Sénégal n’a pas encore dépassé le pic des contaminations, comme le prouvent les statistiques quotidiennes de ces dernières semaines.

Une situation que le président de la l’ACT trouve particulière au Sénégal. Toutefois, il relève qu’une stratégie plus cohérente pourrait ‘’permettre d’éviter qu’une capitulation ne se transforme en désastreuse déroute mettant en jeu de nombreuses vies’’.

Préparer les Sénégalais à un nouveau confinement

L’ancien Premier ministre a surtout disséqué le discours de son ex-supérieur, en mettant l’accent sur ses manquements criards. Le plus à déplorer est, selon lui, le silence du président sur la possibilité qu’il y ait de nouvelles mesures restrictives qui pourraient s’avérer nécessaires pour contenir une reprise de la propagation de l’épidémie. ‘’Pas un mot de tout cela ! regrette-t-il.

Pourtant, les populations doivent y être préparées’’. Le chef de l’Etat avait invité les Sénégalais à rester vigilants, encore plus dans les régions de Dakar, Diourbel et Thiès où les statistiques montrent que l’on y retrouve les principaux foyers de la pandémie, avec 92 % des cas de contamination. Abdoul Mbaye s’attendait à plus, avec un discours porté ‘’sur les mesures de vigilance visant l’identification de futurs clusters éventuels par un accroissement des tests de dépistage’’.

Sur l’aspect économique qui justifie la suspension des mesures restrictives, le banquier a rappelé ses conseils que le président aurait choisi d’ignorer. Ils concernent des recommandations à inviter les professionnels des différents secteurs de l’économie à procéder à un diagnostic de leurs situations respectives et à proposer des mesures de leur maintien en activité et du redémarrage de cette dernière. Ou encore à ne pas sortir du mois d’avril sans un conseil interministériel spécial consacré à l’agriculture dont les résultats de fin d’année seront essentiels à notre nation.

Cependant, regrette Abdoul Mbaye, au lieu d’exposer immédiatement les mesures phares prises pour assurer la reprise économique, ‘’Macky Sall annonce que son gouvernement (comprendre ses collaborateurs en l’absence d’un Premier ministre) travaille sur un programme de relance de l’économie nationale non encore disponible’’. Ce dont il faut avoir conscience, ajoute-t-il, c’est qu’il ne s’agit pas de relancer, mais plutôt de sauver et faire survivre dans l’urgence.

Dans son contre-discours, le président de l’ACT retient que Macky Sall est resté fidèle à sa conception de la gouvernance consistant à privilégier le traitement politicien de toute problématique nationale. Et que cette crise a surtout révélé au grand jour ‘’l’incompétence et la frénésie de l’enrichissement illicite’’ de nos dirigeants.

Abdoul Mbaye a terminé son intervention en mettant l’Assemblée nationale face à ses responsabilités. Avec la fin de la loi d’habilitation, il invite les représentants du peuple à provoquer un sursaut national, en engageant une série d’auditions. ‘’Spécialistes et professionnels de la santé, experts en modélisation mathématique, économistes, représentants des différents secteurs d’une économie à préserver de l’effondrement », conseille-t-il, pour proposer des mesures de sauvegarde de vies de citoyens et de reprise économique.

Lamine Diouf