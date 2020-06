DISCRIMINATION DANS LE SYSTEME SANITAIRE

Le mouvement syndical And Gueusseum tient à rappeler à la tutelle les conditions de travail du personnel de la santé. En effet, en cette période de pandémie, les syndicalistes estiment qu’il sera difficile, pour Abdoulaye Diouf Sarr, de remporter la bataille contre le coronavirus dans la capitale sénégalaise. Ils évoquent, à ce propos, l’abandon subit des masques par la population et ‘’un personnel municipal et communautaire, regrettent-ils, aux abois, à la limite du découragement, parce que frustré par un traitement discriminatoire, dévalorisant et insuffisamment protégé’’.

‘’C’est pourquoi l’Asas (l’Alliance des syndicats autonomes de la santé) constate, pour le déplorer, le découragement du personnel municipal, victime d’une négligence notoire parce que zappé du fonds Covid-19, malgré le travail considérable abattu dans cette lutte à l’image des autres travailleurs de la santé et de l’action sociale qui le perçoivent’’, indique leur communiqué.

Pour les syndicalistes, les nombreux efforts et moyens annoncés par le président de la République pour combattre la Covid-19 n'ont pas encore réellement profité au personnel, ni en termes d'augmentation du nombre d'agents ni en termes de motivation financière, encore moins en termes de protection nonobstant les créances dues par l'Anacmu aux structures sanitaires exsangues, parce qu'abandonnées par les malades, leur clientèle en désespoir de cause.