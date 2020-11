Professeur agrégé d’histoire, syndicaliste, parlementaire et homme politique, le coordonnateur de l’’’Histoire générale du Sénégal : des origines à nos jours (HGS)’’, est décédé samedi des suites d’une courte maladie. A lui tout seul, il symbolisait l’histoire générale du Sénégal. Ce projet d’une encyclopédie qui ambitionne d’écrire ‘’un récit authentique’’ du passé du ‘’pays de la Téranga’’, distancié ‘’des archives laissées par les colonisateurs français’’. Les 5 premiers volumes qu’il a publiés en 2019, seront les seuls qu’il a pu dédicacer. Car le Pr. Iba Der Thiam s’est éteint ce samedi à l’hôpital Principal de Dakar.

Il a fallu 5 pages pour présenter le CV de cet agrégé en histoire-géographie, Docteur d’Etat de l’université française Sorbonne. Passionné d’histoire, il écrit sa thèse d’Etat sur ‘’L’évolution politique et syndicale du Sénégal colonial de 1840 à 1936’’, en 1983. Professeur des universités, titulaire, enseignant-chercheur d’histoire au Département d’histoire de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, Iba Der Thiam a été membre de la Commission internationale créée par l’Unesco (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, les sciences et la culture), chargée d’écrire l’histoire du développement social et culturel de l’humanité.

C’est devant la mémoire de cet ‘’historien de notoriété mondiale, professeur émérite et humaniste radical’’ que le président Macky Sall s’est incliné pour saluer ‘’une figure capitale du Sénégal contemporain. Patriote lucide, il a dirigé avec passion la rédaction en cours de l’histoire générale du Sénégal. Mes condoléances à sa famille éplorée’’.

A l’image du chef de l’Etat, les hommages se sont succédé durant le weekend, pour rendre hommage à l’ancien ministre de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur (1983-1988). Son passage dans ce ministère et le travail qu’il y a accompli lui ont valu le surnom de ‘’Père de l'Ecole nouvelle’’ issue des états généraux de l'éducation et de la formation, dans les années 1983-1989. Des ‘’marquages’’ de l’éducation des Sénégalais qui ont amené le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine/Ucad à ‘’s'incliner devant la mémoire de cette légende qui a consacré toute sa vie au savoir et à l'amour de la patrie’’. Mais aussi à proposer que la bibliothèque universitaire de l'université Cheikh Anta Diop porte le nom du Pr. Iba Der Thiam, ‘’afin de présenter aux générations futures ce modèle d'excellence et de patriotisme’’.

A l’Ucad, il aura encadré plusieurs thèses et mémoires d’étudiants. Malgré sa retraite en 2006, il continuait de dispenser, gratuitement, en Masters, un cours sur le Panafricanisme et les relations internationales au XIXe siècle. Il est aussi l’auteur de plus de 450 articles, conférences, communications, préfaces scientifiques, politiques, économiques et culturels publiés dans plusieurs revues et journaux et à l’occasion de manifestations scientifiques. Parmi elles, ‘’Maba Diakhou Bâ, Almamy du Rip (Sénégal)’’, publié aux éditions ABC, en 1977. L’on peut citer aussi ‘’Histoire des communes’’ aux éditions L’Harmattan, 2015.

La bibliothèque universitaire Ibar Der Thiam

La vocation de sa passion pour l’histoire ne s’est pas limitée au Sénégal. Le Pr. Thiam a eu une brillante carrière internationale passée essentiellement à l’Unesco. Dans cette organisation, il a été membre du Conseil exécutif, Président de la Commission financière et administrative du Conseil exécutif, président de la Commission financière et administrative du Conseil exécutif, entre autres.

Ces différents rôles lui ont valu plusieurs distinctions dont la médaille d’or de l’Unesco. Ou encore les félicitations, à deux reprises, par la Conférence générale de l’Unesco, pour services rendus à l’organisation, à travers deux résolutions votées, à l’unanimité, par tous les Etats membres.

Détenteur de la décoration de l’ordre national du Lion, Iba Der Thiam a effectué une grande carrière politique. Fondateur du parti de la Convention des démocrates et des patriotes (CDP) en 1992, il a participé, en tant que candidat, aux élections présidentielles de 1993 et de 2000. Proche des anciens présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, puis de l’actuel chef de l’État Macky Sall, il fut aussi député, 1er vice-président de l’Assemblée nationale du Sénégal pendant deux législatures.

Mais c’est en tant que leader syndical, pendant près de 20 ans, qu’il a mené ses luttes les plus difficiles. Il a été arrêté trois fois et mis en prison. La dernière condamnation était de 3 ans, sous le régime du président Senghor, avant qu’il n’obtienne une remise de peine par grâce présidentielle. Son propre intérêt n’influençait pas toujours ses choix. Il a décliné les fonctions de ministre d’Etat auprès du président de la République, préférant rester à l’Assemblée nationale où le peuple sénégalais lui a donné le titre de ‘’Député du Peuple’’, à cause de la pugnacité avec laquelle il défendait ses intérêts.

Durant ses 83 ans de vie, Iba Der Thiam a été très utile à son pays, à l’Afrique et au monde.

Ce grand homme repose désormais au cimetière musulman de Yoff, où son œuvre continuera de grandir et d’être racontée aux générations futures.

Lamine Diouf