Le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, s’est réuni avec des acteurs de l’enseignement. Les enseignants ont été clairs : ils ne toléreront aucun manquement à l’exercice de leur fonction, en cette période.

Beaucoup s’inquiètent de l’attitude qu’adopteront les enseignants, le 2 juin prochain. Ils rassurent et affirment qu’ils ne manqueront pas à leurs obligations, si l’Etat respecte les engagements qu’il a pris. Ils l’ont fait savoir au cours d’une réunion avec le ministre de l’Education nationale Mamadou Talla. D’ores et déjà, certaines des réclamations des syndicalistes sont prises en charge par les services de M. Talla. En effet, mardi dernier, fait savoir le secrétaire général du Syndicat des enseignants libres du Sénégal/Authentique, Abdou Faty, qui a participé à cette réunion, le ministre lui-même a informé les enseignants de la disponibilité de deux millions de masques pour eux et les élèves. Ainsi, il leur a assuré avoir donné des instructions à tous les gouverneurs et préfets d’organiser des CRD et CDD afin que tout le monde se conforme au protocole sanitaire.

‘’Nous avons réaffirmé notre position. Dans le protocole sanitaire, s’il manque un seul aspect, les gens ne vont pas reprendre. Nous avons instruit nos camarades de rester chez eux, s’il y a des manquements’’, dit-il. Pour l’instant, le premier défi de la tutelle est la mobilité. Sur ce point, Mamadou Talla assure travailler avec son collègue de l’Intérieur pour les autorisations et avec l’Aftu et Sénégal Dem Dikk pour le transport des concernés. Il a indiqué que ses services ont géolacalisé tous les enseignants et que les premiers seront convoqués d’ici le 26, pour leur retour dans leur zone de service. Ce que confirme l’inspectrice d’académie de Dakar Khadidiatou Diallo. Elle a fait savoir qu’une plateforme est installée à cet effet.

‘’On est à ce stade d’organisation. Même le ministère du Transport est mis à contribution et nous avons déjà déposé la liste des enseignants que nous avons identifiés et qui sont dans les autres régions, les élèves candidats. Pour la formation professionnelle, également pour les enseignants des lycées techniques et des centres de formation professionnelle, les dispositions sont prises aussi bien pour eux que pour les apprenants’’, a-t-elle dit.

Inquiétude

Ainsi dit, cela paraît facile et faisable. Mais les enseignants s’inquiètent. Pour Abdou Faty, il faut des dispositions particulières dans certaines zones comme Mbacké, pour le transport des enfants. Il affirme qu’il est nécessaire d’avoir un guide pratique afin de rassurer tout le monde. Ce guide, dit-il, va devoir retracer les gestes de l’enfant, de la maison à l’école, de même que les enseignants.

Par ailleurs, Abdou Faty rassure et soutient qu’ils ne feront pas moins que les autres fonctionnaires et vont agir avec responsabilité. C’est-à-dire s’assurer partout que les gestes barrières sont respectés.