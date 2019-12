Nos reporters Mor Amar et Gaustin Diatta étaient à l’honneur, ce samedi. Ils ont, tous les deux, été lauréats des ‘’prix E-jicom de journalisme’’. Et du concours Ajpe/Rv, pour le premier nommé.

La quatrième semaine du temps de l’Avant est très belle, pour le journal ‘’EnQuête’’. Ses journalistes ont reçu beaucoup de cadeaux du Père Noël. La Nativité s’annonce bien. Après la distinction reçue par notre reporter Viviane Diatta, mercredi dernier, à l’occasion du concours organisé par l’Institut Panos, ce samedi, en une soirée, trois prix ont été décernés à ses reporters Gaustin Diatta et Mor Amar.

Le premier nommé est lauréat du Grand prix E-jicom de journalisme. Gaustin Diatta a fait un reportage sur ‘’Le bradage du domaine public maritime à Kayar’’, dans le département de Thiès. Le second nommé a fait le Meilleur article prix E-jicom de journalisme, catégorie presse écrite. Mor Amar a réalisé un dossier sur ‘’La centrale à charbon à Sendou’’.

En effet, l’Ecole supérieure de journalisme, des métiers de l’Internet et de la communication (E-jicom) célébrait, ce 21 décembre 2019, le travail et le talent des jeunes journalistes exerçant au Sénégal. Cette édition 2019 est un bon cru qui a enregistré un total de 46 candidatures contre 24, lors de la première. Elle a été caractérisée par deux innovations : l’attribution d’un Grand Prix, décerné au meilleur travail, toutes catégories confondues, et l’arrivée de Reporters sans frontières (Rsf) comme partenaire dans l’organisation de la cérémonie.

‘’Le traitement original et fouillé de l’investigation de Gaustin Diatta du journal ‘EnQuête’, sur le bradage du domaine maritime public de Kayar, a particulièrement séduit le jury qui lui a décerné le Grand Prix’’, informe-t-on.

Gaustin Diatta lauréat du Grand Prix E-jicom

Dans la catégorie Presse écrite, il y avait trois nominés dont Gaustin Diatta, qui a remporté le Grand Prix du concours. Son suivant immédiat, Mor Amar, du même organe de presse, s’est donc vu décerner le prix du Meilleur article de la catégorie Presse écrite, pour son dossier sur la centrale à charbon de Sendou.

Concernant la Presse en ligne, sur les trois nominés, la série d’articles d’Ibrahim Olou Ndiaye d’’’Ouestaf News’’ sur l’autosuffisance en riz au Sénégal a remporté le prix, pour la qualité de son enquête et pour l’équilibre dans le choix des sources. Un prix d’encouragement a été décerné, dans cette catégorie, à Aliou Diouf du groupe Emedia pour son article sur les femmes de Djibidione.

Aucune production de la catégorie Télévision ne s’étant particulièrement illustrée, le jury a néanmoins décidé, par consensus, de reconnaître et de récompenser les efforts des postulants, en attribuant un prix d’encouragement au seul nominé de la catégorie, Moussa Ngom de La Maison des reporters, pour son sujet sur les médicaments illicites en vente libre au Sénégal.

Pour la catégorie Radio, c’est Youssouph Bodian de la Radio futurs médias (Rfm) qui remporte le trophée. Le Prix spécial Rsf a été décerné à Amadou Tidiane Gaye du bureau de Dakar de Radio Chine internationale, pour une production sur la liberté de la presse.

Selon Bocar Kane, Président du jury, le journalisme est mis à mal par des pratiques qui ont fini de jeter le discrédit sur toute cette profession. ‘’La relation avec l'opinion est marquée par une certaine défiance (…) Voilà pourquoi des initiatives comme les prix E-jicom de journalisme sont à encourager et à soutenir, pour motiver les journalistes et les amener à travailler selon les règles du métier’’, dit-il. A son avis, il est donc plus que jamais important de soutenir la presse et de la protéger, en revenant à l'orthodoxie du métier, à la qualité des travaux soumis à l’appréciation du jury.

Mor Amar remporte le premier prix de la presse rufisquoise

Par ailleurs, le directeur d’E-jicom, Hamadou Tidiane Sy, a souligné que ce programme vise à améliorer la qualité des contenus dans les médias et à promouvoir le respect de l’éthique et de la déontologie à travers la formation, l’encadrement et le soutien aux jeunes journalistes. L’instauration des ‘’prix E-jicom de journalisme’’ entre dans le cadre des activités de ce programme. ‘’L’objectif est de contribuer à l’amélioration de la qualité des productions journalistiques par une saine émulation, en récompensant les jeunes journalistes traitant avec sérieux et rigueur des sujets ayant impact sur le développement de nos sociétés’’, explique M. Sy.

Pour couronner le tout, Mor Amar a remporté le premier prix Presse écrite du concours national organisé par l’Association de la presse rufisquoise. Après un appel à candidatures, ouvert du 10 au 18 décembre, et le dépôt des productions en presse écrite et radio. C’est la deuxième année consécutive qu’il remporte le prix. Un jury composé de journalistes expérimentés a délibéré pour choisir les productions jugées meilleures. Les lauréats ont été distingués, lors du gala de l'Association des journalistes en presse écrite de Rufisque (Ajpe/Rv) avant-hier, au centre culturel Maurice Guèye. L’association regroupe tous les journalistes qui résident à Rufisque et les correspondants établis dans le département de Rufisque.

