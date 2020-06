Plus de trois mois après l’apparition du coronavirus au Sénégal, la distribution de l’aide alimentaire d’urgence annoncée par l’Etat n’a toujours pas démarré dans certaines communes où vient d’être officiellement lancée pour d’autres. Ainsi, c’était au tour des populations de Grand-Yoff de recevoir leur part de l’enveloppe de 69 milliards dégagée pour cette cause. Une occasion saisie par le maire de la commune, Madiop Diop, pour remercier le président Macky Sall qui a octroyé à sa commune la plus grande quantité de dons, après la ville de Touba.

La distribution de l’aide alimentaire est officiellement lancée dans la commune de Grand-Yoff. Au total, c’est 17 632 ménages qui sont ciblés par les services du ministère du Développement communautaire et de l’Equité sociale et territoriale. Un chiffre qui traduit, selon le maire de Grand-Yoff, la générosité du président Macky Sall en faveur des populations de sa commune.

En effet, d’après Madiop Diop, Grand-Yoff est la municipalité la plus servie du Sénégal, après la ville de Touba. ‘’Tous les kits sont au complet. C’est l’occasion de remercier vivement le président de la République au nom de toute la population de Grand-Yoff, pour sa générosité’’, s’est réjoui le soutien de Khalifa Sall. Très enthousiaste, l’édile de Grand-Yoff n’a pas non plus cessé de remercier le ministre Mansour Faye qui, dit-il, a tenu compte de la densité de la population, dans les opérations. ‘’On s’engage à vous apporter notre soutien pour tout ce que vous entreprendrez pour la commune et pour le Sénégal’’, a dit le membre de Taxawu Dakaar. Ce qui a ravi le ministre du Développement communautaire qui a magnifié ‘’le discours poignant, captivant et sincère’’ du maire de Grand-Yoff à l’endroit du président de la République Macky Sall. ‘’Monsieur le Maire, vos témoignages prouvent que vous êtes un grand homme, généreux. Je vous en remercie et magnifie le travail que vous avez abattu en prélude à cette cérémonie’’.

C’est dans cette atmosphère de remerciements mutuels que 240 ménages ont bénéficié, pour cette première journée, des dons du fonds Force-Covid-19. Des opérations qui peuvent être bouclées, d’après Mansour Faye, en 10 jours dans toute la commune. ‘’Il n’y a eu aucune contestation. Cela veut dire que le comité de ciblage et les sous-comités ont chacun fait le travail comme il le fallait. Pour 17 632 ménages bénéficiaires, les 2/3 étaient les ménages à cibler. C’est un travail énorme abattu au niveau de la commune de Grand-Yoff’’, souligne Mansour Faye.

Toutefois, depuis l’apparition de la Covid-19 au Sénégal et ses répercussions sur le plan économique liées, entre autres, aux mesures de restriction, nombreux sont les citoyens qui attendaient cette aide alimentaire d’urgence. Et la commune de Grand-Yoff, qui fait partie du lot, n’a été servie qu’hier. Seulement, d’après le sous -préfet des Parcelles-Assainies, il faut analyser le volume des dons distribués. ‘’C’est une première au Sénégal et en Afrique de l’Ouest. Aucune opération de cette envergure n’a eu à toucher autant de communes du Sénégal et n’a autant mobilisé les finances ; 69 milliards de vivres, c’est inédit dans l’histoire du Sénégal’’, tente d’expliquer Babacar Ibra Mar. Pour qui, la distribution n’a pas connu de retard, mais est faite plutôt dans les délais.

La distribution faite à 70 %

Sur la même lancée, Mansour Faye rassure que 70 % des communes ont terminé leurs distributions et plus de 307 municipalités ont bouclé les opérations, et c’est -10 % qui, dit-il, n’ont pas encore démarré. ‘’Cette opération touche à sa fin, bien qu’on ait intégré 100 mille nouveaux ménages, titulaires de la carte d’égalité des chances qui ne figuraient pas dans le Registre national unique. Il y a également les bénéficiaires des bourses de sécurité familiale, mais aussi les villages de reclassement social, sans oublier les réfugiés qui sont aussi intégrés’’, fait-il savoir. D’après lui, n’eût été la générosité du président de la République, ces populations allaient souffrir de cette pandémie. ‘’C’est plus de 150 000 tonnes de vivres qui ont été distribuées à l’échelle nationale, plus de 5 000 camions de transport déployés, c’est énorme. Tout cela en moins de 10 semaines, car l’opération a été lancée le 11 avril’’, fait remarquer le ministre du Développement communautaire.

Il relève toutefois que sur les 150 000 tonnes de vivres distribuées, 150 tonnes de pertes ont été enregistrées.