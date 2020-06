La distribution n’a pas encore commencé à Mbour. Les populations s’impatientent. Lors du CDD de cette semaine, le préfet du département a rassuré que l’opération va bientôt démarrer.

Les kits alimentaires destinés aux populations ne sont pas encore arrivés aux ayants droit, dans le département de Mbour. En effet, ce n’est que cette semaine que le Comité départemental de contrôle et de validation des opérations de ciblage s’est réuni. Lors de la réunion du comité départemental de développement (DDD) le préfet Mor Talla Tine a informé que le comité a, à l’unanimité, validé le travail qui a été effectué au niveau des villages et quartiers qui ont été revus au niveau de chaque commune, ‘’pour que, très rapidement, dès qu’on aura la complétude du quota du département, qu’on puisse passer aux opérations de distribution’’.

Pour le moment, indique-t-il, ‘’par rapport aux produits qui doivent constituer le stock du département, pour l’essentiel, nous avons réceptionné le quota. Il nous reste juste à réceptionner les pâtes alimentaires. C’est pourquoi nous avons profité de ce temps d’attente pour convoquer le Comité départemental de contrôle et de validation des opérations de ciblage des bénéficiaires de l’appui alimentaire’’.

Selon lui, des préoccupations ont été notées et des réponses ont été fournies pour rassurer tout le monde que le processus a été transparent du début jusqu’à la fin. ‘’Depuis le début de la semaine dernière, nous avons entamé les opérations d’acheminement des quotas de chaque commune. Et à la date d’aujourd’hui, pour ce qui concerne le riz, les trois communes qui restaient à recevoir leur quota de riz le recevront’’, informe Mor Talla Tine.

Pour ce qui concerne les autres denrées, il confie : ‘’Pour l’arrivée des pâtes, on est en rapport avec le niveau central et certainement d’ici peu, des indications seront données pour cela.’’

D’ailleurs, à en croire l’autorité préfectorale, ‘’pour la distribution de l’aide, tout dépendra des orientations reçues. Si on nous permet de distribuer sans les pâtes alimentaires, on le fera. Si on nous demande aussi d’attendre que tout soit complet, on le fera’’, renseigne le préfet. Toutefois, il fait savoir : ‘’Le travail préalable a été déjà effectué, c’est-à-dire la stabilisation du RNU, mais également le ciblage de l’extension. Et comme la validation est faite, nous entamerons très rapidement le renseignement des bons pour remettre à chaque bénéficiaire son bon. A charge à ce dernier de se rapprocher de son point de distribution, le moment venu, pour recevoir son kit.’’

Notons que le nombre de bénéficiaires est toujours de 45 586. ‘’C’est au niveau du RNU que les statistiques ont évolué, parce que le travail de validation du RNU nous a permis de sortir de la base 2 246 bénéficiaires qui étaient dans ce lot par erreur ou constituaient des cas de doublons’’, précise-t-il. Avant de continuer : ‘’Ces erreurs d’inclusion qui ont été sorties de la base ont été reversées dans le quota de l’extension ; ce qui fait que le nombre de bénéficiaires du département reste le même.’’

Dans la foulée, Mor Talla Tine concède que l’attente est longue et difficile, mais c’est normal. ‘’Parce que le travail préalable devait nécessairement prendre du temps : valider le RNU, passer à l’extension, veiller au contrôle et à la validation, faire en sorte que le processus se passe sans grande difficulté. Ajouter à cela la quantité de vivres qui est concernée. Je rappelle que Mbour vient en troisième position parmi les départements, en termes de quantité reçue. C’est cette quantité qui explique les lenteurs notées dans ces opérations’’.

