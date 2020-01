Au repos depuis son départ de l’AS Saint-Etienne l’été dernier, Jean-Louis Gasset se dit prêt à reprendre du service. Mais cette fois, l’entraîneur de 66 ans se verrait bien à la tête d’une sélection, lui qui a déjà reçu de nombreuses propositions en provenance d’Afrique. "Quand je me lève à 5 heures, je file dans ma cuisine, où il y a trois piles de papier sur autant de sélections africaines. J'ai compilé tout ce que j'ai trouvé sur chacune d'elles", a confié le technicien au journal L’Equipe, avant d’évoquer son intérêt pour la Coupe d’Afrique des Nations.

"J'aimerais devenir sélectionneur, découvrir des pépites, m'entretenir avec les joueurs majeurs, construire un groupe en un temps record, vivre le rush du match qui compte, puis la compétition, l'euphorie d'un pays et comprendre pourquoi, quand des Français réussissent, on les appelle les sorciers blancs. Une CAN, ce serait un truc terrible à vivre. Devenir sélectionneur offrirait le bon dosage, un bon compromis entre mon amour du football et ma famille", a expliqué Gasset, que l’on pourrait rapidement revoir dans un nouveau rôle.