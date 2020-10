Récemment, l’entraîneur de Tottenham, José Mourinho, a envoyé une pique à son rival Arsène Wenger (voir ici) en expliquant qu’il n’a pas cité son nom à une seule reprise dans son autobiographie tout simplement car il ne l’a jamais battu. Invité du Canal Football Club ce dimanche, l’Alsacien a taclé à son tour le Special One. "Cela ne m’agace pas. C’est de la provocation permanente.

J’ai l’impression d’être à l’école maternelle avec lui. Mais, ça fait partie du personnage, a glissé le Français avant d’effectuer une mise au point. Et c’est faux, on l’a battu (à 2 reprises en 19 matchs, ndlr). On a gagné, et il y a eu aussi beaucoup de matchs nuls. (...) Et ce n’est pas ‘toi’ qui gagne, tu participes à la victoire. C’est ‘nous’ qui gagnons. L’entraineur est là pour tirer le maximum d’une équipe." Des propos qui confirment bien qu’il y a un monde entre les deux hommes et leur vision du coaching.