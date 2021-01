Si le Sénégal utilise un vaccin qui doit être conservé à des températures inférieures à 70 degrés, il y aura un problème logistique. Car, selon le président du Syndicat des pharmaciens privés du Sénégal, le secteur privé n’a pas les moyens. A moins que l’autorité mette en place des conditions appropriées.

C’est un débat mondial. Les avis sur le vaccin contre la Covid-19 deviennent de plus en plus nombreux et divergents. Au moment où les premiers vaccins homologués dans l’initiative Covax sont attendus au Sénégal à la fin du 1er trimestre 2021, le Syndicat des pharmaciens privé du Sénégal fait état de la logistique.

Selon le président dudit syndicat, Docteur Assane Diop, chaque vaccin présente des spécificités bien déterminées. Mais, précise le pharmacien, pour tout vaccin qui doit être conservé entre 2-8 degrés et ceux que l’on doit conserver à des températures plus basses, jusqu’à moins 20 degrés, le Sénégal peut acheter, conserver et administrer dans les conditions.

‘’Il faut régler deux problèmes pour trouver le meilleur vaccin. Il s’agit du problème d’efficacité et de celui de la disponibilité. Le vaccin le plus approprié pour nous et qui peut être utilisé pour tout le monde, c’est celui qui doit être conservé à 2-8 degrés. Parce que partout, on a la logistique pour cela’’, précise le Dr Diop.

Il présidait hier un point de presse pour une violation des textes régissant la profession pharmaceutique, par l’autorité chargée de la régulation du secteur, qu’est la Direction de la pharmacie et du médicament.

Par ailleurs, il souligne que la spécificité vient du fait des vaccins qui doivent être conservés à moins 70 degrés et qui pose effectivement un problème logistique. ‘’D’habitude, nous conservons les vaccins dans les frigos, à raison de 2-8 degrés. Mais pour ce vaccin qui doit être conservé à moins 70 ou à moins 80 degrés, il va se poser effectivement un problème logistique. Parce que les pharmaciens d’officine du secteur privé, aujourd’hui, n’ont pas ces moyens’’, fait-il savoir. Avant d’ajouter qu’ils ne peuvent pas, à ce jour, participer à cela. Sauf si des conditions bien particulières sont mises en place par l’autorité. ‘’L’autorité, peut-être, a les moyens. Si c’est le cas, on est disposé et prêt à l’accompagner dans ça’’.

S’agissant toujours du vaccin, le pays a plusieurs candidats. Chaque vaccin suit un processus ; c’est cela la démarche scientifique. Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a soutenu, lors de la rencontre gouvernement-presse, qu’un vaccin s’évalue et ils sont à divers degrés d’efficacité. ‘’Mais nous Sénégal, nous allons prendre le vaccin qui, du point de vue de ses spécifications, sera plus efficace pour protéger nos populations’’, a-t-il informé. Une déclaration qui, peut-être, tient compte des problèmes de logistique soulignés par le Dr Assane Diop.

En plus du Covax, en effet, le président Macky Sall a décidé de donner au Sénégal sa propre opportunité d’aller acquérir des vaccins.

VIVIANE DIATTA