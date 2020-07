La Belgique a contribué au plan de riposte du Sénégal par un don de 454 500 € (300 000 000 F CFA). En effet, son l’ambassadeur de Belgique au Sénégal, Hubert Roisin, a remis jeudi dernier au ministère de la Santé et de l’Action sociale l’appui de la Belgique en matériels et équipements médicaux, dans le cadre de la riposte Covid-19. Et pour accompagner l’Etat du Sénégal dans son programme de riposte face à l’épidémie à coronavirus, l’agence belge de développement, Enabel, a ajusté ses interventions au Sénégal par un programme multisectoriel dénommé ‘’Enabel Riposte Covid’’.

Ce programme d’urgence comprend un volet sanitaire adossé à l’intervention ‘’Santé de la femme, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent (e)’’ du programme bilatéral de coopération. Il intervient pour soutenir le ministère de la Santé et de l’Action sociale dans le développement de services de santé résilients et pour renforcer les capacités des structures de santé des régions de Dakar, Kaolack, Fatick et Kaffrine à faire face à la pandémie à Covid-19.

...Cette riposte sanitaire a été financée par la Belgique à hauteur de 450 000 € réaffectés de l’intervention d’Enabel et 4 500 € en don de l’ambassade de Belgique à Dakar. L’appui d’Enabel Riposte Covid s’est concentré sur quatre axes alignés aux domaines prioritaires identifiés par le ministère et les régions médicales d’intervention. Il s’agit de la communication et de l’engagement communautaire, de la formation du personnel de santé, de l’achat et de la mise à disposition du matériel de prévention et de protection du personnel de santé et, enfin, de l’achat et de la mise à disposition des équipements de prise en charge des cas graves.

A ce jour, Enabel a offert 70 sessions de formation à plus de 500 professionnels de la santé et fonctionnaires sénégalais qui dirigent désormais la riposte à l’épidémie dans les trois régions médicales d’intervention. De ce fait, 16 districts sanitaires sont ainsi appuyés depuis le début de l’épidémie dans leurs démarches de communication-sensibilisation et dotés de matériels médicaux de protection et de prise en charge des malades.