La fondation TrustAfrica, en partenariat avec l’organisation américaine V6 CO Online Medical Supplies, a démarré, hier, à l’hôpital Aristide Le Dantec, une opération de distribution de 30 000 masques de protection N95.

Ces derniers sont dédiés aux hôpitaux, structures de santé et associations engagées dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19, en vue de soutenir leurs efforts auprès des communautés vulnérables. Dans un communiqué, la fondation précise que ’’les agents et structures ciblés pour ce don de TrustAfrica sont répartis entre Dakar et ses banlieues, d’une part, dans les régions de Thiès et de Ziguinchor, d’autre part’’.

La valeur du don est estimée 70 000 000 F CFA et fait suite à un premier don de six millions débloqué dès l’annonce des premiers cas de Covid-19 au Sénégal. La fondation panafricaine TrustAfrica est également un think-tank qui œuvre pour le développement et l’épanouissement du continent africain et de ses populations. L’organisation se dit ’’plus que jamais mobilisée dans la lutte contre la pandémie’’.

’’TrustAfrica a pour objectif de venir en aide aux populations les plus vulnérables de notre très cher continent. Ce don modeste destiné aux membres du corps médical de nos hôpitaux et centres de santé qui sont aujourd’hui débordés du fait de la pandémie’’, a déclaré son directeur exécutif, Dr Ebrahim Sall. ’’C’est vraiment peu par rapport à ce que nous voulons faire pour notre continent. Nous en profitons pour remercier notre partenaire V6 CO Online Medical Supplie’’, a-t-il ajouté. TrustAfrica a également procédé à une distribution de masques en faveur du Zimbabwe et de la Gambie.