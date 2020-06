Les jeunes militants du Pastef ont répondu massivement, samedi dernier, à l’appel du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) de Fann, pour l’approvisionnement de sa banque de sang. Au total, plus de 500 patriotes se sont déplacés.

Le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) avait lancé, il y a quelques jours, un appel de détresse à l’endroit des populations dakaroises, pour leur demander de venir approvisionner la banque de sang de l’établissement qui était quasi vide. Cette situation s’expliquait par les effets de la pandémie de Covid-19.

Toutefois, l’appel du CNTS a été entendu. En effet, à en croire les autorités du centre, la population y a massivement répondu.

C’est dans ce sens que le Parti pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) a initié une semaine patriotique de don de sang à travers tout le territoire national. Plusieurs militants patriotes se sont ainsi déplacés, ce samedi, au centre de transfusion sanguine, pour approvisionner la banque de sang de l’établissement. Une initiative bien saluée par les autorités du CNTS. ‘’Depuis que nous avons lancé l’alerte pour l’appel au don, nous recevons pratiquement en moyenne plus de 200 donneurs par jour. Nous sommes vraiment satisfaits de cette réponse de la population dakaroise et nous espérons voir la même réaction dans les autres régions du pays.

En effet, la pandémie a eu beaucoup d’impact sur nos activités, parce qu’on ne peut plus organiser de sortie de collecte mobile à cause de l’interdiction des rassemblements, alors que ces sorties nous permettaient d’avoir au moins 60 % de notre approvisionnement en sang. Avec l’arrêt de ces sorties, c’étaient difficile. En plus, il y a eu le mois de ramadan pendant lequel on allait dans les églises pour prélever, mais cette année, on n’a pas pu le faire’’, souligne le docteur Youssou Bamba Gaye, Chef du Service des prélèvements, de la préparation et de la distribution du sang au CNTS.

Pour les militants du Pastef, cette initiative s’inscrit dans le cadre du principe de patriotisme et de don de soi pour la patrie que prône le parti. ‘’Nous avons jugé nécessaire d’organiser ce don de sang, parce que nous avons reçu l’appel de détresse du centre de transfusion sanguine qui disait que la banque de sang était complètement vide et qu’il fallait un sursaut de générosité des populations pour aider le centre à s’approvisionner. C’est dans ce cadre que le Pastef, par rapport à son principe de patriotisme et de don de soi pour la patrie, a jugé nécessaire de répondre à cet appel massivement parce que qui donne du sang, sauve des vies’’, défend Abass Fall, Coordinateur départemental de Pastef-Dakar.

Monsieur Fall renseigne, par ailleurs, que le Pastef a inscrit l’activité dans son agenda et que les militants comptent, désormais, organiser tous les trois mois des séances de don de sang à travers tout le territoire national. Pour cette première édition, l’activité s’étend sur une semaine. Elle a été une participation massive des militants, surtout la frange jeune. ‘’Nous allons faire deux jours au CNTS pour le département de Dakar. Au niveau de Guédiawaye aussi, les gens sont en train de faire des dons et demain nous serons à Rufisque et à Pikine (dimanche, NDLR). Actuellement à Guédiawaye, on est à 300 personnes ; ici au CNTS, on est 432 et les gens continuent à affluer. Nous espérons donc, d’ici la semaine prochaine, que le CNTS nous dira lui-même qu’il a assez de sang par rapport à sa capacité de stockage pour qu’on puisse revenir une autre fois. En effet, nous avons prévu d’inscrire l’activité dans notre agenda et chaque trois mois, nous comptons la répéter’’, fait savoir le coordinateur départemental de Pastef-Dakar.