Llumina Inc, leader mondial du séquençage de l’ADN et des technologies basées sur des matrices, au service des clients sur les marchés de la recherche clinique, annonce que la Commission de l'Union africaine, au nom du Centre africain pour le contrôle des maladies et la prévention (CDC) a reçu un don de 1,4 million de dollars. Cela devrait lui permettre d’étendre les capacités de séquençage du Sras-CoV-2 dans dix pays africains, dont la République démocratique du Congo, l'Égypte, l'Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Mali, le Nigeria, le Sénégal, l’Afrique du Sud et l’Ouganda.

En effet, ce don vise à permettre au CDC africain de comprendre en profondeur le virus en circulation sur tout le continent et d’offrir ainsi un accès équitable à une technologie importante qui peut être utilisée pour aider à protéger la santé de la population africaine. Cela passera par l’utilisation de la technologie NGS dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Ce qui facilitera l'identification rapide et précise des voies de transmission au sein des populations et fournira des informations sur les origines probables, déclare le Dr Ahmed Ogwell Ouma, Directeur adjoint du CDC Afrique.

...Ces outils permettront aux pays africains de disposer de méthodes robustes et précises pour identifier, comparer et classer les organismes pathogènes rapidement. Pour le Dr Yenew Kebede, Chef de la Division des systèmes et réseaux de laboratoire au CDC Afrique, le NGS permet de comprendre comment le virus est introduit et se propage ainsi que de rechercher des contacts, de concevoir des mesures de contrôle et de surveillance de l'évolution du virus, notamment concernant sa pathogénicité ou les performances des diagnostics ou des thérapies. Informations qui, a leur tour, peuvent orienter les mesures d'atténuation et de contrôle, et éventuellement soutenir les efforts de réouverture des frontières pour le transport et les voyages, une fois l'épidémie atténuée, d’après le communiqué de Llumina Inc.