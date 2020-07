Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 en milieu scolaire, le mouvement social Action a fait un don de 4 000 kits scolaires aux élèves en classes d'examen.

D’après le président de ladite structure, Daouda Ndiaye, ce geste entre dans le cadre d’un soutien au gouvernement et de l’assistance aux couches les plus vulnérables. "Nous faisons ce don composé de matériels géométriques, de gels et de masques, car c'est une obligation pour nous d'être au côté de la population.

C'est une nécessité d’accompagner la population, surtout en cette période de pandémie avec son lot de conséquences. L'occasion faisant le larron, je profite de cette tribune pour lancer un appel à l'endroit de tout le monde, pour l'application des recommandations du corps médical à travers le respect des mesures barrières.

C'est la seule façon d'arrêter la chaîne de transmission", a déclaré hier, lors de la cérémonie de remise des lots, M. Ndiaye.