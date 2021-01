Dons de sang

Des jeunes partisans du responsable de l’Alliance pour la République (APR), Mame Boye Diao ont démarré, depuis le weekend dernier, une campagne de collecte de sang dans la région de Kolda. L’objectif est d’aider l’hôpital régional à faire face à une pénurie de sang dans la structure sanitaire.

‘’Sous les instructions de notre leader Mame Boye Diao, nous avons décidé, avec l’ensemble des responsables politiques de la commune, d’organiser chaque semaine une journée de collecte de sang, parce que nous nous sommes dit qu’il ne faut pas attendre qu’on soit ministre ou président de la République pour commencer à servir les populations de Kolda’’, a expliqué Abdou Salam Diallo dit ‘’Bantamba’’, Coordonnateur des jeunes du directeur général des Domaines Mame Boye Diao.

M. Diallo estime que cette initiative permet de sauver des vies et de prouver leur amour à la région de Kolda. Un acte qui arrive à son heure. En effet, dit-on, des patients peinent souvent à être opérés dans la région. Une situation confirmée par le biologiste de l’hôpital régional d’après qui, le service qui souffre le plus de cette pénurie est celui des urgences qui accueillent des accidentés, des blessés, des fracturés… Le docteur Oumar Ka ajoute que la chirurgie et la maternité qui accueillent chaque jour une dizaine de femmes en travail en ont également besoin. Pour la première journée de collecte, les jeunes ont pu avoir 90 poches de sang. Ils comptent ainsi poursuivre cette action à travers les quartiers de la commune de Kolda et les 14 communes du département.