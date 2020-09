La machine n'a pas été rouillée par les vacances. Sans compétition depuis la fin de la Bundesliga en juillet, Erling Braut Håland (20 ans, 15 matchs et 13 buts en Bundesliga pour la saison 2019-2020) a parfaitement négocié son retour sur les terrains avec la Norvège, en témoigne son doublé inscrit face à l'Irlande du Nord (5-1) lundi.

De quoi donner un petit coup de boost à ses statistiques personnelles sur l'année 2020. Comme le détaille Opta, Håland cette année, c'est 20 matchs et 19 buts en 27 tirs cadrés, soit un but tous les 1,4 tirs cadrés. Le tout en 1467 minutes jouées, soit un but marqué toutes les 77 minutes. Une petite dernière pour la route ? En 2020, le Norvégien a touché 553 ballons, soit un but tous les 29 ballons touchés. Et il n'a que 20 ans.