Le coach des Lions compte sur un groupe de 25 joueurs, pour remporter la double confrontation contre la Guinée-Bissau. Il continue d’élargir son effectif, en convoquant deux nouveaux jeunes.

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football a publié, hier, une liste de 25 joueurs, en perspective de la double confrontation Sénégal – Guinée-Bissau comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can, Cameroun-2021). Aliou Cissé poursuit dans sa volonté de toujours ratisser large et d’ouvrir les portes de la Tanière aux jeunes talents.

Il a ainsi fait appel à deux novices : Moustapha Name et Franck Kanouté. Ils sont tous deux milieux de terrain. Le premier évolue au Paris FC (Ligue 2 française). Le second joue au Cercle de Bruges (Belgique). Moustapha Name a joué dans le championnat national, avant d’être transféré, il y a deux saisons, à Pau (France). Avec ce club, il a réussi l’accession en Ligue 2 française, lors de la saison 2019-2020, avant de signer un nouveau contrat avec le Paris FC.

Son club est actuel leader de la 2e division de France, malgré son statut de promu. Name, ancien sociétaire de l’AS Douanes, a remporté en 2019 la Coupe de l’Union des fédérations de football de l’Afrique de l’Ouest (Ufoa) avec la sélection locale du Sénégal. Franck Kanouté, pour sa part, a joué en petites catégories au Sénégal. C’est après qu’il s’est envolé vers l’Europe. Le natif de Ziguinchor, recruté en 2015 par la Juventus, a été prêté à Ascoli et à Cosensa, avant d’être transféré en Belgique cette saison.

Outre ces deux bleus, Aliou Cissé a fait revenir Arial Mendy. L’ancien joueur de Diambars (L1 sénégalaise) a rejoint la Suisse, après avoir évolué au RC Lens et à Orléans (France). Il avait été convoqué en 2017, lors de la rencontre amicale contre l’Ouganda à Dakar. Ce match s’inscrivait dans le cadre de la préparation des éliminatoires de la Can-2019.

Hormis ces jeunes, le coach des Lions a convoqué Moussa Wagué, Pape Alioune Ndiaye, Keita Diao Baldé et Alfred Gomis qu’il avait zappés lors des matches amicaux contre le Maroc (1-3) et la Mauritanie (reporté). Edouard Mendy, Sadio Mané et Kalidou Koulibaly signent également leur come-back. Ces trois joueurs avaient manqué la confrontation avec les Lions de l’Atlas. Le premier n’a pas pu jouer. Il a été déclaré forfait à la suite d’une blessure qu’il a contractée à l’entrainement. Les deux autres ont été handicapés par la Covid-19. Sadio Mané avait chopé le coronavirus à quelques jours du regroupement. Kalidou Koulibaly, lui, avait été placé en isolement avec son club Naples.

Lamine Gassama, Sidy Sarr, Mame Baba Thiam et Sada Thioub sont les grands absents. Aliou Cissé a décidé de se passer de ces quatre joueurs, après la défaite (1-3) devant le Maroc.

La manche aller est prévue le 11 novembre prochain au stade Lat Dior de Thiès. Le match retour aura lieu, quatre jours plus tard, le 15 novembre 2020, à Bissau.

Liste des 25 joueurs convoqués Gardiens : Edouard Mendy (Chelsea, Angleterre), Alfred Gomis (Rennes, France), Bingourou Kamara (RC Strasbourg, France) Défenseurs : Youssouf Sabaly (Bordeaux, France), Moussa Wagué (Paok Salonique, Grèce), Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), Salif Sané (Shalke 04, Allemagne), Ousseynou Ba et Pape Abdou Cissé (Olympiakos, Grèce), Saliou Ciss (Nancy, France), Arial Mendy (Servette, Suisse). Milieux : Idrissa Gana Guèye (PSG, France), Moustapha Name (Paris FC, France), Pape Cheikh Diop (Dijon, France), Franck Kanouté (Cercle Bruges, Belgique), Pape Alioune Ndiaye (Fatih Karagumruk, Turquie), Krépin Diatta (FC Bruges, Belgique), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, Angleterre). Attaquants : Habib Diallo (RC Strasbourg, France), Famara Diédhiou (Bristol City, Angleterre), Ismaila Sarr (Watford, Angleterre), Opa Nguette (Metz, France), Keita Baldé Diao (Sampdoria, Italie), Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Boulaye Dia (Reims, France).

OUMAR BAYO BA